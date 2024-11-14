بدء نظر استئناف سفاح التجمع على حكم إعدامه

بدأت محكمة مستأنف التجمع، نظر الاستئناف المقدم من سفاح التجمع، المتهم بقتل 3 فتيات على حكم إعدامه ووصل المتهم الي جلسة محاكمته وسط حراسة أمنية مشددة.

سفاح التجمع يستأنف على حكم إعدامه

وأشارت التحقيقات إلى أن سفاح التجمع صاحب حساب «فونكس» على "تيك توك" يقدم من خلاله محتوى لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي يتصيد ضحاياه من ساقطات وفتيات ليل، ويمارس الرذيلة معهن وتعمد تصويرهن أثناء العلاقة ليحتفظ بالفيديوهات على هاتفه.

وكشف الفحص المبدئي لهاتف سفاح التجمع، احتواءه على عدد كبير من الفيديوهات مع فتيات الليل والضحايا مدونًا اسم كل ضحية على المقطع الخاص بها، وكان من بينهن رحمة 19 عامًا، إحدى الضحايا التي يحتفظ بصور ومقطع فيديو لها على هاتفه.