إزالة 5 حالات بناء مخالف بمدينة نجع حمادي

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ عدد (5حالات) إزالة فورية لبناء مخالف للقانون بزمام قروي الغربي بهجورة، وبحضور مصطفى عمران رئيس مجلس قروي الغربى بهجورة، تمت الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.



وأوضح بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام لمركز ومدينة نجع حمادى أنه تم تنفيذ عدد(5حالات ) إزالة فورية على أرض زراعية علي مساحة خمسة قراريط ونصف وبارتفاعات مختلفة تتراوح ما بين المتر إلى المترين ونصف بناء على أرض زراعية عبارة عن أسوار من الطوب الابيض البلوك ومونة الأسمنت بقرى زليتم ونجع عمارة بزمام الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة ،وتمت الازالة وأخذ تعهد على المواطن بعدم تكرار هذه المخالفة القانونية وعودة الأرض الزراعية إلى طبيعتها.



لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.