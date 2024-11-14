إيقاف أعمال بناء مخالف فى قنا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة الحسيني صبري نائب المدينة، بإيقاف أعمال وفك أخشاب دور ثالث علوى بقطاع الجوازات بمساحة ١٥٠ مترا.

التصدي لكافة حالات التعدي

وأوضح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب،وتعليمات سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.