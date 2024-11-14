الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 1288 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تحرير 1288 مخالفة
تحرير 1288 مخالفة الملصق الإلكتروني

 حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1288 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلًا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة، برفع 48 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 512 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الادارة العامة للمرور الملصق الالكترونى المنافذ الجمركية مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني مخالفة الملصق الإلكترونى

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية بكوبري عباس ومحور صفط اللبن وامتداد شارع رمسيس

محاضر متبادلة، تفاصيل جديدة بشأن حادث اللاعب صلاح محسن بالتجمع الأول

مصدر أمني يكشف حقيقة القبض على اللاعب صلاح محسن

الداخلية: توفير مستلزمات وملابس الشتاء بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "كلنا واحد"

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين في النزهة

تحرير 32 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط أشهر مزور للمحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية فى القاهرة 

ضبط دجال كرموز للنصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر

الأكثر قراءة

السر في التعقيم، خبير اقتصادي يكشف أسباب سحب المركزي 1.37 تريليون جنيه من البنوك

سر وعد محمود الخطيب لـ هاني أبو ريدة

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

روشتة نصائح من الكهرباء لضمان التوفير من الفاتورة الشهرية للاستهلاك

تطورات موقف علي معلول مع الأهلي

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

الرئيس السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

الجريدة الرسمية تنشر تعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة

منوعات

المزيد

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

خمر ونساء ومخدرات، الحياة السرية لحكام البريميرليج بعد واقعة ديفيد كوت (فيديو)

محتها العواصف الترابية وبقي المسجد والسوق، مستكشف يعثر بالصدفة على قرية مهجورة بصحراء الجزائر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد قطارات سيناء الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح شروط المسح على الجورب وكيفيته

ما حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة؟ دار الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads