استعدادات لانطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع في الأقصر

أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، بدءًا من يوم السبت القادم، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.

الثروة الحيوانية



وأوضح دكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر أنه وفقًا لتوجيهات دكتور علاء فاروق وزير الزراعة تم تكليف المسئولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهود حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.



وأضاف "لطفي" أن الحملة تستهدف تحصين 78775 رأسا من الحيوانات المختلفة ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، متضمنة تحصين عدد 44819 رأس أبقار وجاموس وجمال كما تستهدف الحملة تحصين عدد 33956 ماعز وأغنام على مستوى مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد برامج مسبقة لتغطية جميع مراكز وقرى ونجوع محافظة الأقصر، ومن المقرر أن تمر لجان التحصين على جميع المزارع ومن منزل إلى آخر لضمان وصول التحصينات إلى المزارع والبيوت للحفاظ على الثروة الحيوانية.

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