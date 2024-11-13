الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طائرة خاصة تقل وفدًا إماراتيا تصل مطار الأقصر لتقديم العزاء لشيخ الأزهر

وصول شيخ الأزهر لمطار
وصول شيخ الأزهر لمطار الأقصر

وصلت مساء اليوم الأربعاء إلى مطار الأقصر طائرة خاصة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، تقل وفدًا رسميًا إماراتيًا حضر لتقديم واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته.

ويأتي حضور الوفد الإماراتي تعبيرًا عن التقدير الكبير لمكانة فضيلة الإمام الأكبر ومشاركةً له في مصابه الأليم.

 

بعد قطع زيارته لأذربيجان، شيخ الأزهر يعود لأرض الوطن لتلقي العزاء في شقيقته

وصل فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى أرض الوطن، على طائرة خاص منذ قليل، بعد أن قطع زيارته الرسمية لأذربيجان، لتلقي العزاء في شقيقته الكبرى الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، التي وافتها المنية اليوم الأربعاء، حيث تقام مراسم العزاء، مساء اليوم بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

كان فضيلة الإمام الأكبر قد غادر الاثنين الماضي إلى العاصمة الأذربيجانيَّة "باكو" للمشاركة في افتتاح الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ  COP29، وذلك بناءً على دعوة رسميَّة وجهها لفضيلته الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، خلال لقائه فضيلة الإمام الأكبر في مشيخة الأزهر بالقاهرة في شهر يونيو من العام الحالي.

وعقد فضيلة الإمام الأكبر، خلال اليومين الماضيين، عدة لقاءات مع عدد من ملوك ورؤساء الدول والقادة الدينيين والسياسيين؛  لبحث سبل إحلال السلام العالمي، وحشد الجهود الدولية لوقف العدوان على غزة ولبنان، إضافة إلى بحث تعزيز الاستفادة من خبرات الأزهر الدعوية والعلمية في هذه الدول، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

txt

وصول شيخ الأزهر إلى مطار الأقصر الجوي لبدء مراسم عزاء شقيقته الكبرى

txt

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف الإمارات العربية الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

مواد متعلقة

وصول شيخ الأزهر إلى مطار الأقصر الجوي لبدء مراسم عزاء شقيقته الكبرى

تضامن كبير مع الإمام الأكبر، مصر تودع شقيقة شيخ الأزهر برسائل عزاء من كافة الأطياف

الأكثر قراءة

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو)

قرار رئاسي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصى، اعرف التفاصيل

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر)

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

منوعات

المزيد

"تايم" تكرم الأمير هاري وتضعه بقائمة قادة المناخ 2024

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: فوضى الخطاب الديني واحدة من أسباب انتشار الإلحاد بالمجتمعات الإسلامية (فيديو)

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته باستقرار الحياة وتحسين الأمور

ما هي سقر وصفاتها وعدد الملائكة عليها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads