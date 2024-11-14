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حوادث

سيدة اتهمت شابًّا بسبها: "شتمني من غير سبب وكان عايزني أبعد عن طريقه"

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

استمعت  نيابة مدينة نصر لأقوال سيدة اتهمت شاب بالتعدي عليها بالسب والشتم، وإلقاء مخلفات على سيارتها في مدينة نصر.
وقالت السيدة: إنه أثناء سيرها بسيارتها في الشارع، شتمها المتهم ونعتها بألفاظ نابية بدون أسباب، مطالبا إياها بالتنحي عن الطريق. 
وأضافت السيدة أن المتهم لم يكتفِ بسبها بل قام بإلقاء مخلفات وأوراق كانت معه على سيارتها.

نيابة مدينة نصر تستمع لأقوال سيدة اتهمت شاب بالتعدي عليها

فيما نفى المتهم أقوال الشاكية، وقال: إن السيدة من بادرته بالشتائم فرد عليها ولم يكن من بدأ التعدي.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر تطبيق "تيك توك" بشأن تعدي أحد الأشخاص على سيدة بالسب وإلقاء مخلفات على سيارتها بمدينة نصر، وضبط مرتكب الواقعة.

بالفحص، تبين أن قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغًا من الشاكية، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص لتعديه عليها بالسب.
وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط المتهم (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القليوبية)، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لتعدى الشاكية عليه بالسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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