استدعاء سيدة اتهمت شابًّا بالتعدي عليها بالسب في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر باستدعاء سيدة اتهمت شاب بالتعدي عليها بالسب والشتم وإلقاء مخلفات على سيارتها في مدينة نصر لسماع أقوالها وإجراء مواجهة قانونية مع المتهم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر تطبيق "تيك توك" بشأن تعدي أحد الأشخاص على سيدة بالسب وإلقاء مخلفات على سيارتها بمدينة نصر، وضبط مرتكب الواقعة.



وبالفحص تبين أن قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغًا من الشاكية، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من أحد الأشخاص لتعديه عليها بالسب.



وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط المتهم (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القليوبية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتعدى الشاكية عليه بالسب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.