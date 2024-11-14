الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المخرجة اللبنانية ناي طبارة: "مد وجزر" اتصور ببلدي قبل الحرب، ولصناعة الأفلام سحر خاص (فيديو)

المخرجة اللبنانية
المخرجة اللبنانية ناي طبارة، فيتو

حصد فيلم "مد وجزر" للمخرجة اللبنانية ناي طبارة، جائزة نجمة الجونة البرونزية لأفضل فيلم قصير بالدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي والتي اختتمت فعالياتها مؤخرًا.

المخرجة اللبنانية ناي طبارة 

وقالت المخرجة ناي طبارة في لقاء خاص مع “فيتو” عن تجربتها في مهرجان الجونة السينمائي: “تجرتي في الجونة رائعة وكذلك فريق العمل والتفاعل مع جمهور المهرجان.. نحن كصناع أفلام نشعر دائما أن المهرجان يهتم بنا ويهتم بما نقدمه من أعمال وهذا يشجعنا على إنتاج أفلام جديدة والاستمرار في عالم الصناعة". 

وأضافت “طبارة”: “عرض الفيلم في مهرجان كالجونة تشعر أن العمل اتسمع والرسالة وصلت للجمهور.. فيلمي مد وجزر اتصور في لبنان قبل الحرب فكان مهم بالنسبة لي إنه يتشاف في الجونة”.
 

وعن الأوقات الصعبة التي تمر بها وتأثيرها على استمرارها في عالم السينما، تابعت: “لا أتذكر أنه في مرة فكرت أسيب عالم السينما لأن صناعة الأفلام بالنسبة لي سحر.. أكيد فيه أوقات صعبة بتمر عليك خاصة في السنة الأخيرة ومؤخرًا مع الحرب في بلدي لبنان.. لذلك مهم أنه أحكي عن بلدي وأن قصتنا تظهر للعالم برة وللمهرجانات السينمائية العربية دور كبير في ذلك”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ناي طبارة الجونة السينمائي المخرجة اللبنانية ناي طبارة فيلم مد وجزر مهرجان الجونة

مواد متعلقة

عمرو منسي يكشف لـ"فيتو" عن أمنيته للنسخة المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي

جوائز الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي

إمام عاشور يتصالح مع فرد أمن المول

سر وعد محمود الخطيب لـ هاني أبو ريدة

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

روشتة نصائح من الكهرباء لضمان التوفير من الفاتورة الشهرية للاستهلاك

السر في التعقيم، خبير اقتصادي يكشف أسباب سحب المركزي 1.37 تريليون جنيه من البنوك

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل وصول مركبة شحن فضائية روسية

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

خمر ونساء ومخدرات، الحياة السرية لحكام البريميرليج بعد واقعة ديفيد كوت (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواعيد قطارات سيناء الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الدعاء بين الخطبتين، وما ساعة الإجابة يوم الجمعة؟ دار الإفتاء تُجيب

دار الإفتاء توضح شروط المسح على الجورب وكيفيته

ما حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads