المخرجة اللبنانية ناي طبارة: "مد وجزر" اتصور ببلدي قبل الحرب، ولصناعة الأفلام سحر خاص (فيديو)

حصد فيلم "مد وجزر" للمخرجة اللبنانية ناي طبارة، جائزة نجمة الجونة البرونزية لأفضل فيلم قصير بالدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي والتي اختتمت فعالياتها مؤخرًا.

المخرجة اللبنانية ناي طبارة

وقالت المخرجة ناي طبارة في لقاء خاص مع “فيتو” عن تجربتها في مهرجان الجونة السينمائي: “تجرتي في الجونة رائعة وكذلك فريق العمل والتفاعل مع جمهور المهرجان.. نحن كصناع أفلام نشعر دائما أن المهرجان يهتم بنا ويهتم بما نقدمه من أعمال وهذا يشجعنا على إنتاج أفلام جديدة والاستمرار في عالم الصناعة".

وأضافت “طبارة”: “عرض الفيلم في مهرجان كالجونة تشعر أن العمل اتسمع والرسالة وصلت للجمهور.. فيلمي مد وجزر اتصور في لبنان قبل الحرب فكان مهم بالنسبة لي إنه يتشاف في الجونة”.



وعن الأوقات الصعبة التي تمر بها وتأثيرها على استمرارها في عالم السينما، تابعت: “لا أتذكر أنه في مرة فكرت أسيب عالم السينما لأن صناعة الأفلام بالنسبة لي سحر.. أكيد فيه أوقات صعبة بتمر عليك خاصة في السنة الأخيرة ومؤخرًا مع الحرب في بلدي لبنان.. لذلك مهم أنه أحكي عن بلدي وأن قصتنا تظهر للعالم برة وللمهرجانات السينمائية العربية دور كبير في ذلك”.