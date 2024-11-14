محمد فراج يكشف لـ"فيتو" تفاصيل مسلسل "منتهي الصلاحية" في رمضان 2025 (فيديو)

تحدث النجم محمد فراج عن النجاح الكبير الذي حققه مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة والتي اختتمت فعالياتها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن المهرجان يتطور عامًا بعد عام كما تتزايد قيمته الفنية والإنسانية أيضًا.

محمد فراج

وقال محمد فراج في لقاء خاص مع “فيتو": “في وجهة نظري أن مهرجان الجونة السينمائي منذ دورته الأولى وحتى السابعة هذا العام بدأ بشكل ويتطور ويتزايد دائمًا، كما أن قيمته الفنية والإنسانية ظهرت بشكل كبير خاصة خلال الدورة السادسة والسابعة هذا العام”.

وتابع: "المهرجان يحتوي على العديد من الندوات والجلسات الحوارية والورش الفنية وعروض الأفلام من مختلف دول العالم، كما أن صناع السينما يحضرون من كل العالم وهم في غاية السعادة لحضور فعاليات المهرجان في أجواء رائعة، كل ذلك يشعرني بشرف وفخر كبيرين تجاه بلدي وصناعة السينما فيها لذلك أقول دائمًا "ربنا يخلي لينا مهرجان الجونة"، ومن قلبي شكرًا للقائمين على إدارة المهرجان".

إشادة تامر محسن بموهبته

وعلق محمد فراج على إشادة المخرج تامر محسن به خلال ندوته بمهرجان الجونة قائلا: "في الحقيقة، هي لحظات توقفت عندها لم أكن أعرف ماذا أقول سوى الحمد لله على كل ذلك.. المخرج تامر محسن هو أستاذي وصديقي وأخي وعلاقتي بدأت معه منذ عام 2013 ومسلسل "بدون ذكر أسماء"، وأقولها بصراحة دائما تامر محسن له الكثير في و"جميله على رأسي لحد ما أموت وربنا ما يقطعها عادة وأحس بحلاوة الشغلانة والشغل معاه دايما"، لأنه في الحقيقة قيمة فنية وإنسانية كبيرة ولديه رؤية فنية بعيدة للغاية، وفي مصر نحتاج الكثير من أمثال تامر محسن".

مشاركة فوي فوي فوي ورحلة 404 في الأوسكار

وأضاف محمد فراج عن شعوره بعد اختيار فيلمين له آخر عامين للمشاركة بالأوسكار قائلًا: “أهم شيء في العمل أن تقدمه بصدق، أنا عندما أقوم بعملي في مرحلة التحضيرات أو تصوير الفيلم بعد ذلك أكون في غاية التركيز في الخطوة التي أقوم بها، بالطبع ينتابني التفكير في المستقبل مستقبل العمل الذي سيخرج للنور هذا، لكن بشكل أكبر أكون في تركيزي في المرحلة والمنطقة التي أقف فيها في هذه اللحظة، ودائمًا أحب أن أقدم أعمال يحبها الجمهور ويستحقها”.

اختيار الأدوار والشخصيات

وعن كواليس وأسلوب اختياره لأدواره المختلفة، قال محمد فراج: “أمور كثيرة للغاية من فكر وشرح وخطوات فشل ونجاح وأيضا صعود وهبوط ورحلة طويلة منذ قراءة تفاصيل الشخصية في أي عمل فني أقدمه، رحلة بناء الشخصية وتجسيدها طويلة للغاية، تعطي الشخصية الكثير من قلبك وتغذيها وتتعايش معها، أحاول قدر الإمكان أن أجتهد في عملي الذي أحبه للغاية وأحب دراسته بعمق وتقديمه بإتقان على قدر المستطاع وفي النهاية النتيجة والتوفيق والنجاح من عند ربنا”.

مسلسل منتهي الصلاحية

وعن مشاركته في موسم دراما رمضان المقبل، تحدث قائلًا: “مسلسل منتهى الصلاحية مقررا له العرض في موسم دراما رمضان المقبل، نحن حاليًّا في مرحلة التحضيرات الأولية للعمل هو من تأليف الكاتب والسيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وسيكون مقررًا عرضه عبر قناة mbc في رمضان إن شاء الله”.