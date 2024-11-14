رئيس جامعة القاهرة عن انتخابات اتحاد الطلاب: أبناؤنا قادرون على تقديم نموذج لانتخابات حرة ونزيهة

أكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أنه لديه ثقته كاملة فى وعى الطلاب خلال انتخابات الاتحادات الطلابية، مشيرا إلى ضرورة خوض تجربة ديمقراطية حقيقية، تليق بتاريخ جامعة القاهرة، قلعة الحرية والديموقراطية، والنموذج الذى يحتذى فى النهج الحضارى، لمنح الشباب فرصا حقيقية، لخوض تجربة الانتخابات بكل أركانها ووقائعها، وفق الضوابط القانونية والمجتمعية، والالتزام الكامل بالأعراف والتقاليد الجامعية الراسخة والمستقرة، عبر مختلف الأجيال والمراحل التاريخية للمجتمع المصرى.

انتخابات الاتحادات الطلابية

وأكد محمد سامى عبد الصادق، أهمية الإعداد والتدريب والممارسات التي يقوم بها الطلاب في مختلف المراحل العمرية بما ينعكس مباشرة عليهم في إعدادهم ليكونوا قادة مستقبل ناجحين ومتميزين.

جامعة القاهرة

وأكد رئيس الجامعة ضرورة الانتباه، لإدراك الاختلاف البين والواضح، بين مفهوم الصراع والمنافسة، حيث يؤدي التنافس الشريف إلى إفراز الأشخاص ذوي القدرة والكفاءة، وتعكس فكرة التنافسية التقدم السياسي والاجتماعي للفرد والدول من خلال القواعد التي تحكم ممارسات الأفراد، بينما ينطوي الصراع على خسارة الجميع.

واختتم رئيس جامعة القاهرة، حديثه للطلاب مؤكدا أن الجامعة تقدم تجربة اجتماعية متميزة، ورسالة لمصر والعالم بأن طلابها على مستوى عال من الوعي، والقدرة على تقديم أداء متميز، وتنظيم نماذج محاكاة لأهم المنظمات المحلية والدولية، والمشاركة الفعالة في مختلف الفعاليات المهمة على كافة المستويات المحلية والدولية،وقال مخاطبا الطلاب: "لقد بلغتم- بما تتعلمونه وتمارسونه بوعى وحرية- مرحلة كافية من النضج لإدراك معنى أن يحيا الوطن بعطاء أبنائه كل فى موقعه، لنعمل جميعامن اجل الوطن والحياة من أجل مصر، فى عهد قيادة وطنية حكيمة رشيدة، تبنى وطنا جديدا، امتدادًا لحضارة عريقة، واستشرافا لمستقبل مشرق بإذن الله.

ويبدأ اليوم الخميس، فتح باب الترشح لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025.

واعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024 /2025.

موعد انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024 /2025

ووفقًا للجدول الزمني المُعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم فتح باب الترشح يوم 14 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

جدير بالذكر أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 352 لسنة 2019.