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جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية لمتابعة مستوى الخدمات

جولة تفقدية لرئيس
جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية
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 أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة بالمدينة الجامعية للطلاب بمنطقة بين السرايات، فى إطار متابعته للخدمات المقدمة للطلاب المغتربين بالمدن الجامعية، رافقه خلالها الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية، والأستاذ محمود عياد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية.

 

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة بالمدينة الجامعية للطلبة 

 وخلال الجولة،  التقى الدكتور محمد سامي عبد الصادق مع الطلاب المصريين والوافدين، واستمع إليهم وتعرف علي آرائهم حول مستوى الخدمات بالمدينة الجامعية، كما اطمأن على أحوالهم الدراسية، وناقش مقترحاتهم الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة لهم ومختلف الموضوعات التى تتعلق بالعملية التعليمية والامتحانات، وتناول معهم وجبة الغداء داخل المطعم المركزى للمدينة.


وعبر رئيس جامعة القاهرة عن سعادته بتواجده وسط طلاب المدينة الجامعية، مؤكدًا أن الجامعة تهتم بكل ما يخدم الطلاب فى كافة الجوانب التعليمية والاجتماعية.

 

ووجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق،  بزيادة كميات الطعام المقدمة بوجبات الطلاب، وشدد علي ضرورة توفير كافة سبل الراحة لهم وتلبية احتياجاتهم ليتمكنوا من تحصيل العلوم وتحقيق النجاح والتفوق، مشيرًا إلى أن المدن الجامعية ليست مكانًا للإقامة فحسب، بل تتسع لممارسة الأنشطة الرياضية، والثقافية، والاجتماعية وغيرها.


ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، حرص إدارة الجامعة علي تقديم الدعم الكامل لكافة المدن الجامعية التابعة لها، لتوفير أفضل الخدمات المقدمة للطلاب، مشيرًا إلي أن المدن الجامعية توفر حياة متكاملة لطلابها المغتربين عن أسرهم، لكونها الأسرة البديلة للطلاب المغتربين وتوفر لهم الوجبات الغذائية، وأماكن للمذاكرة، وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.
 

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تضم 5 مدن طلابية، هى: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد.

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الدكتور محمد سامي عبد الصادق المدينة الجامعية رئيس جامعة القاهرة كلية التمريض جامعة القاهرة

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