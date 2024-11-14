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حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة 50 كيلو حشيش في بدر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بدر تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة 50 كيلو حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه بدائرة قسم شرطة بدر 15 يومًا علي ذمة التحقيق

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحر الأحمر) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش )، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ ( 4 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها.


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محكمة جنح بدر قسم شرطة بدر مديرية أمن القاهرة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة

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