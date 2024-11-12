حبس عاطل بتهمة حيازة 50 كيلو حشيش في بدر

أمرت نيابة بدر بحبس عاطل بتهمة حيازة 50 كيلو حشيش بقيمة 4 ملايين جنيه بدائرة قسم شرطة بدر 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحر الأحمر) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش )، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ ( 4 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.