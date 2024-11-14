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رياضة

الزمالك يؤدي أولى تدريباته بـ ليبيا في هذا الموعد

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه اليوم الخميس في السادسة مساءً، استعدادا لمباراة النصر الليبي الودية.

ومن المقرر أن تتوجه حافلة فريق الزمالك إلى ملعب التدريب في الخامسة والنصف مساءً، في ظل قرب المسافة بين الملعب وفندق الإقامة.

وكانت بعثة الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء يوم الجمعة المقبل في مهرجان اعتزال خالد حسين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراته القادمة أمام النصر الليبي غدا الجمعة وديا. 

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، قد وافق على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا وفريق النصر الليبي، والمقرر إقامتها يوم 15 نوفمبر الجاري بين فريقي الزمالك والنصر الليبي.

 

مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا 

 وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.  
 

موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري 

أما على صعيد بطولة الدوري يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

 

مباراة الزمالك وسموحة 

 حقق نادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره سموحة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما، باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ناصر منسي هدف التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء بعد خطأ من الهاني سليمان حارس فريق سموحة. 

وفي الدقيقة 84 استطاع مصطفى شلبي إحراز الهدف الثاني لصالح الزمالك. 

 

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