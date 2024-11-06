محافظ سوهاج يكلف هاني محفوظ مديرًا لإدارة طما التعليمية
أصدر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج قراًرا رقم 636 لسنة 2024 بتكليف هاني محفوظ محمود حسن رئيس قسم الاتصال السياسي بإدارة طما التعليمية مديرًا لإدارة طما التعليمية بسوهاج خلفًا للدكتور أحمد خليفة الذي تولى مهام منصب مدير إدارة طهطا التعليمية فى حركة التنقلات لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.
محافظ سوهاج يكلف هاني محفوظ مديرًا لإدارة طما التعليمية
وجاء هذا القرار المحافظ بعد تدوير وتوزيع مديري الإدارات التعليمية بدائرة المحافظة تقدم مدير إدارة طهطا التعليمية باستقالته بعد صدور قرار المحافظ بنقله من إدارة طهطا التعليمية إلى إدارة طما.
ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وذلك لتنشيط منظومة العمل في الإدارات التعليمية وعدم الإبقاء على أي مسؤول بموقعه لمدد طويلة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.