أصدر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج قراًرا رقم 636 لسنة 2024 بتكليف هاني محفوظ محمود حسن رئيس قسم الاتصال السياسي بإدارة طما التعليمية مديرًا لإدارة طما التعليمية بسوهاج خلفًا للدكتور أحمد خليفة الذي تولى مهام منصب مدير إدارة طهطا التعليمية فى حركة التنقلات لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

محافظ سوهاج يكلف هاني محفوظ مديرًا لإدارة طما التعليمية

وجاء هذا القرار المحافظ بعد تدوير وتوزيع مديري الإدارات التعليمية بدائرة المحافظة تقدم مدير إدارة طهطا التعليمية باستقالته بعد صدور قرار المحافظ بنقله من إدارة طهطا التعليمية إلى إدارة طما.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وذلك لتنشيط منظومة العمل في الإدارات التعليمية وعدم الإبقاء على أي مسؤول بموقعه لمدد طويلة.