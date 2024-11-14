الخميس 14 نوفمبر 2024
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إقبال كبير على خدمة تبديل الأطقم البحرية بقناة السويس

جانب من أعمال الخدمة،
جانب من أعمال الخدمة، فيتو

 شهدت خدمة تبديل الأطقم البحرية التي أطلقتها هيئة قناة السويس ضمن الخدمات البحرية واللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة، إقبالا كبيرا منذ بداية تقديم الخدمة مطلع شهر نوفمبر الجاري. 

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تبديل الأطقم البحرية 

 وتطبق خدمة تبديل الأطقم البحرية المقدمة من مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية على كافة أنواع السفن واليخوت والوحدات البحرية العابرة للقناة من الاتجاهين، من ثلاث مناطق رئيسية وهى مارينا اليخوت بالإسماعيلية وبحيرة التمساح، ومنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى.

جانب من أعمال الخدمة،فيتو
جانب من أعمال الخدمة،فيتو
جانب من أعمال الخدمة،فيتو
جانب من أعمال الخدمة،فيتو
جانب من أعمال الخدمة،فيتو
جانب من أعمال الخدمة،فيتو

مميزات الخدمات الرقمية لهيئة قناة السويس 

 وتتيح الخدمة الرقمية crew change الموجودة على الموقع الإليكتروني للهيئة إتمام عملية الحجز الإلكتروني بسهولة ويسر لكافة الوكلاء الملاحيين، يتبعها استكمال الإجراءات المطلوبة مع الجهات المعنية، ومن ثم تقديم الخدمة وتحصيل تكلفة الخدمة من مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية والتي يتم حسابها وفقا للفترة الزمنية التي تستغرقها العملية من بداية تحرك اللنش من المارينا وحتى عودته مرة أخرى. 

جانب من أعمال الخدمة،فيتو
جانب من أعمال الخدمة،فيتو
جانب من أعمال الخدمة،فيتو
جانب من أعمال الخدمة،فيتو
جانب من أعمال الخدمة،فيتو
جانب من أعمال الخدمة،فيتو

مبادرات المنظمة البحرية الدولية 

 وتراعي الخدمة الجديدة متطلبات خدمات تبديل وتغيير الأطقم البحرية التي تدعمها مبادرات المنظمة البحرية الدولية "IMO" لتوفير خدمات أيسر وأسرع وأكثر أمانا حيث يتم تقديم خدمة تبديل الأطقم البحرية بقناة السويس بواسطة لنشات بحرية حديثة البناء، ومجهزة بأحدث الأنظمة البحرية، وتراعي جميع متطلبات السلامة البحرية مما جعلها تحصل على شهادة الاعتماد من شركة STASCO تأكيدا على تقديم الخدمة بكفاءة ويسر وأمان تام.

جانب من أعمال الخدمة،فيتو
جانب من أعمال الخدمة،فيتو
جانب من أعمال الخدمة،فيتو
جانب من أعمال الخدمة،فيتو

وتتسع خدمة تبديل الأطقم البحرية لتشمل تزويد السفن  والوحدات البحرية العابرة للقناة بكافة الخدمات اللوجيستية ونقل احتياجاتهم بالتنسيق مع الوكلاء الملاحيين.

في ذات السياق، قدمت مارينا يخوت قناة السويس على مدار اليومين الماضيين، خدمة تبديل الأطقم البحرية لكل من ناقلة الوقود "Olivia" في نطاق بحيرة التمساح، ولسفينة الصب" ASPARUKH" من منطقة البحيرات الكبرى.

جدير بالإشارة، أن مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية مجهزة لتقديم خدمات متميزة من خلال ما تحتويه من استراحات، وأماكن انتظار وأرصفة آمنة للصعود والنزول وكافيتريات وغيرها.

 

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