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محافظات

حل مشكلة ضعف وانعدام المياه ببعض المناطق في شمال قنا

منال همام رئيس الوحدة
منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية الشعانية، فيتو

 أجرت منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية الشعانية، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، جولة تفقدية لمتابعة ميدانية لمرشح مياه الشعانية للتحقق من الشكاوى المقدمة، وتم فحص الشكوى على أرض الواقع  بالمناطق المتضررة.

وتبين صحتها، وعلى الفور تم التنسيق ما بين الوحدة القروية بالشعانية والتوجه إلى فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمعاينة مرشحات المياه المغذية للقرية والوقوف على أسباب ضعف وانعدام المياه ببعض المناطق. 

 

العطل المؤدى إلى انقطاع المياه

 من جانبه، أوضح بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز، أن سبب العطل المسبب لانقطاع المياه وصعوبة وصولها ببعض المناطق بالقرية هو وجود عطل بماسورة غاز الكلور، وقد تم إصلاحه على الفور، وحاليا تضخ المياه بكامل قواتها وتم التأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وأكد عبد الباسط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى إلى رفع كفاءة خطوط مياه الشرب بالقرى والتوابع بمراكز ومدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى حرصه على التواصل مع المواطنين ميدانيًا وحل المشاكل التي تواجههم.

 

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الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قنا قرية هو محافظة قنا محافظ قنا منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية الشعانية

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