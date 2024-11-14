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رياضة

كولو كولو بطلًا للسوبر التشيلي في مباراة استكملت بعد 9 شهور

إعلان بطل السوبر
إعلان بطل السوبر التشيلي في مباراة استكملت بعد 9 شهور، فيتو

 توج كولو كولو باللقب الثاني هذا العام بحصده بطولة كأس السوبر التشيلي إثر فوزه 2-0 على أوتشيباتو، خلال مباراة كان يتبقى منها 12 دقيقة، واستؤنفت بعد 276 يوما من توقفها.

كان اللقاء قد انطلق في 11 فبراير الماضي، لكنه توقف بسبب أعمال عنف كان بطلها مجموعة متعصبة من جمهور كولو كولو اقتحمت الملعب وأحدثت أضرارا به.

الدقائق الـ 12 المتبقية لم تغير النتيجة

ولم تتغير النتيجة خلال الدقائق الـ12 التي كانت متبقية، وحافظ كولو كولو على تقدمه الذي أحرزه منذ شهور، بثنائية نظيفة عن طريق كارلوس بالاسيوس من رأسية في الدقيقة 10، ثم أرتورو فيدال من ركلة جزاء في الدقيقة 21.


وهذه هي المرة الرابعة التي يحقق فيها كولو كولو لقب السوبر المحلي بعد أن فاز به في نسخ 2017 و2018 و2022.

وكانت كتيبة المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون فازت الأحد الماضي بالدوري التشيلي للمرة الـ34 في تاريخ الفريق، بعد أن أنهى الموسم في الصدارة بفارق نقطتين عن غريمه اللدود أونيبرسيداد تشيلي.

 

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