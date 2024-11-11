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رياضة

بعد أزمة اتهامه بالاعتداء الجنسي، فيدال يقود فريقه للتتويج بالدوري التشيلي

فيدال
فيدال

قاد التشيلي أرتورو فيدال، فريقه كولو كولو للتتويج بلقب الدوري المحلي رغم التعادل (1-1) مع الهابط كوبيابو، خلال لقاء الفريقين مساء أمس الأحد.

 

وفي ملعب كوبايبو، تقدم صاحب الأرض أولًا بهدف حمل توقيع فيليبي رينيرو في الدقيقة 73، إلا أن فيدال كان له رأي آخر وخطف هدف التعادل بعدها بـ7 دقائق بالدقيقة 80 ليقرب فريقه من اللقب، مستغلًا سقوط أونيبرسيداد تشيلي في فخ التعادل أيضًا.

وفي المباراة الأخري ورغم أنه لعب على أرضه وتقدم مبكرًا بهدف عبر ماكسميليانو جيريرو في الدقيقة الثالثة، لكن أونيبرسيداد تشيلي فرط في الفوز في المنعطف الأخير من اللقاء، حينما ضرب فدريكو مارتيميز بيروا شباك صاحب الأرض بهدف التعادل لإيفرتون بالدقيقة 72.

 

كولو كولو بطلا للدوري التشيلي للمرة الـ34

بهذه النتائج، يرفع كولو كولو رصيده إلى 67 نقطة يحافظ بها على صدارة الجدول ويحسم اللقب للمرة الـ34 في تاريخه، ليقضي على آمال أونيبرسيداد الذي تحصل على نقطة ليصبح في جعبته 65 نقطة يحل بها في الوصافة.

 

اتهام فيدال بالاعتداء الجنسي

 وكانت الشرطة ألقت القبض على نجم إنتر وبرشلونة السابق، وهو في حالة سكر، مع العديد من زملائه في ناديه الحالي كولو كولو التشيلي، بعد تقديم شكوى بالاعتداء الجنسي،حسب تقارير صحفية في وقت سابق.

 

وعاد لاعب الوسط الدولي التشيلي المخضرم أرتورو فيدال في يناير الماضي إلى الفريق الذي انطلقت فيه مسيرته الكروية، وهو "كولو كولو" الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري المحلي حاليا، برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطتين عن يونيفرسيداد تشيلي "الوصيف".

ووفقا لصحيفة "جلوبو" البرازيلية، أكدت النيابة العامة في تشيلي أن أرتورو فيدال، يواجه اتهاما بـ"الاعتداء الجنسي" من قبل امرأة حضرت حفلة، نظمها نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كولو كولو.


وكشفت الصحيفة عن أن "الاعتداء الجنسي" المزعوم، وقع  في "ملهى ليلي" بمدينة سانتياغو التشيلية، حيث ذهب مجموعة من لاعبي كولو كولو - من بينهم فيدال - إلى هناك، للاحتفال بعيد ميلاد اللاعبين لوكاس سيبيدا 22 عاما، وفيسنتي بيزارو 21 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة، رفضت الإفصاح عن اللاعبين الآخرين المتهمين في القضية، ولكنها كشفت عن أن فيدال "الوحيد" من الأسماء المتورطة، الذي تم نقله إلى مركز الشرطة في صباح نفس يوم الواقعة، للتحقق من هويته.


وأعلنت الصحيفة أن فيدال خرج من مركز الشرطة، حيث لم يتم احتجازه، وذلك بعد أن أبلغت إحدى السيدات المدعوات للحفل بـ"الاعتداء" المزعوم، والذي جاء عقب ساعات من فوز كولو كولو (3-0) على ديبورتيس إيكويكي، في الجولة 29 "قبل الأخيرة" من الدوري التشيلي.

وتأتي هذه الأحداث بعد فترة وجيزة من وضع اللاعب التشيلي السابق خورخي فالديفيا تحت الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق بتهمة الاغتصاب.

ولعب فيدال البالغ 37 عاما، بقميص برشلونة في الفترة من 2018 إلى 2020، كما لعب ليوفنتوس وإنتر الإيطاليين، وبايرن ميونخ وباير ليفركوزن الألمانيين، بالإضافة إلى فلامنغو وأتلتيكو بارانينسي في البرازيل.

وسبق لفيدال أن مثل منتخب تشيلي في 142 مباراة وسجل خلالها 34 هدفا.

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فيدال كولو كولو الدوري التشيلي

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