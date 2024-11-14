تشكيل منتخب تونس المتوقع أمام مدغشقر في تصفيات أمم أفريقيا

استقر قيس اليعقوبي المدير الفني لمنتخب تونس، على التشكيل الأساسي الذي يخوض مباراة مدغشقر مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويحل منتخب تونس ضيفًا على نظيره مدغشقر، اليوم الخميس على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ومن المنتظر أن يجري اليعقوبي عدة تغييرات على تشكيلة المنتخب التونسي في أول ظهور له كمدير فني خلفًا لفوزي البنزرتي.

واستبعد قيس اليعقوبي عدة أسماء بارزة من قائمة النسور لمباراتي مدغشقر وجامبيا في مقدمتهم يوسف المساكني والفرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري.



تشكيل تونس المتوقع أمام مدغشقر

حارس المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: وجدي كشريدة – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – علي العابدي.

خط الوسط: عيسى العيدوني – إلياس السخيري – حمزة رفيعة – أنس الحاج محمود.

خط الهجوم: سيف الله لطيف – حازم المستوري.

ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره منتخبات جزر القمر وجامبيا ومدغشقر برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن منتخب جزر القمر الثاني، ونقطتين عن جامبيا الثالثة.

بينما يحتل منتخب مدغشقر المركز الأخير برصيد نقطتين، بعد التعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراتين أيضًا دون تحقيق أي انتصارات.

موعد مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات كأس أمم أفريقيا



وتنطلق مباراة تونس أمام مدغشقر، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت تونس.



القناة الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر



وتذاع أحداث المباراة بين تونس ونظيرتها مدغشقر عبر قناة بي إن سبورتس 2.