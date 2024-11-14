الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقناة الناقلة

منتخب تونس، فيتو
منتخب تونس، فيتو

يحل منتخب تونس ضيفًا على نظيره مدغشقر، اليوم الخميس على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات كأس أمم إفريقيا


وتنطلق مباراة تونس أمام مدغشقر، اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت تونس.


القناة الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر


وتذاع أحداث المباراة بين تونس ونظيرتها مدغشقر عبر قناة بي ان سبورتس 2.


وتقام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 من مرحلة واحدة بمشاركة 48 منتخبا، تم تقسيمها على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل واحدة، يتأهل منها المتصدر والوصيف.

ترتيب مجموعة تونس


ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره منتخبات جزر القمر وجامبيا ومدغشقر برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن منتخب جزر القمر الثاني، ونقطتين عن جامبيا الثالثة.

بينما يحتل منتخب مدغشقر المركز الأخير برصيد نقطتين، بعد التعادل في مباراتين وتلقي الهزيمة في مباراتين أيضًا دون تحقيق أي انتصارات.

 

وأعلن قيس اليعقوبي، المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة اللاعبين للمواجهتين ضد كل من مدغشقر وجامبيا في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

 

وتلعب تونس يوم 14 نوفمبر الجاري بملعب مدينة Loftus Versfeld بمدينة بريتوريا  ضد مدغشقر  و18 نوفمبر بملعب حمادي العقربي برادس ضد جامبيا.

وشهدت قائمة نسور قرطاج ضم لاعب الزمالك حمزة المثلوثي بينما تم استبعاد سيف الدين الجزيري.


وضمت قائمة تونس كلا من:

حراسة المرمى: أمان الله مميش (الترجي)- أيمن دحمان (الصفاقسي)- معز بن شريفية (الأولمبي الباجي).

خط الدفاع: ياسين مرياح (الترجي)و منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي) ونادر الغندري (أخمات غروزني الروسي) وعلاء غرام (شاختار دونتسك الأوكراني) وحمزة المثلوثي (الزمالك) ووجدي كشريدة (الغرافة القطري)، وعلي العابدي (نيس الفرنسي) وأمين الشارني (ستاد لافال).


خط الوسط: عيسى العيدوني (الوكرة القطري) وإلياس السخيري (فرانكفورت الألماني) وحنبعل المجبري (بيرنلي الإنجليزي) ومحمد علي بن رمضان (فيرينتسفاروشي المجري) وحمزة رفيعة (ليتشي الإيطالي) ومحمد الحاج محمود (لوغانو السويسري) وإدريس الميزوني (أكسفورد يونايتد الإنجليزي).

خط الهجوم: ربيع الحُمري (الأولمبي الباجي) وحازم المستوري (الاتحاد المنستيري)، سيف الله لطيف (تفينتي) وعمر العيوني (بي كي هاكين) وهيثم العيوني (الأهلي الليبي) وبلال آيت مالك (الاتحاد المنستيري) وأنس الحاج (بارما الإيطالي) ومحمد ونبيل مقني.

استبعاد الجزيري وضم المثلوثي، قائمة منتخب تونس لتصفيات أمم إفريقيا

تعادل تشاد وسيراليون في تصفيات أمم أفريقيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب تونس مدغشقر موعد مباراة تونس ومدغشقر تصفيات كأس أمم أفريقيا مباراة تونس ومدغشقر

مواد متعلقة

تعادل تشاد وسيراليون في تصفيات أمم أفريقيا

استبعاد الجزيري وضم المثلوثي، قائمة منتخب تونس لتصفيات أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

تطورات موقف علي معلول مع الأهلي

سر وعد محمود الخطيب لـ هاني أبو ريدة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024

الرئيس السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية مهمة

8 سيدات و4 رجال، أسماء ضحايا حادث طريق بورسعيد من أبناء المطرية بالدقهلية

أشباح خرجوا من الأنفاق، كشف تفاصيل عملية "إذلال" اللواء جولاني على أيدي حزب الله

ريناد يعلن تشكيل السعودية أمام أستراليا بتصفيات آسيا

منوعات

المزيد

"ذعر" من تكرار سيناريو أمستردام، إجراءات فرنسية غير مسبوقة قبل مباراة إسرائيل الليلة

خمر ونساء ومخدرات، الحياة السرية لحكام البريميرليج بعد واقعة ديفيد كوت (فيديو)

محتها العواصف الترابية وبقي المسجد والسوق، مستكشف يعثر بالصدفة على قرية مهجورة بصحراء الجزائر

البصل القاتل، 104 حالات تسمم جديدة بوجبات همبرجر من ماكدونالدز

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة؟ دار الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads