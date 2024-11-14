التشكيل المتوقع لمباراة بلجيكا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، يحل منتخب إيطاليا ضيفا علي نظيره منتخب بلجيكا، مساء اليوم الخميس، على ملعب "بودوان" ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري الأمم الأوروبية.

تشكيل منتخب بلجيكا المتوقع لمواجهة إيطاليا



حراسة المرمى: كوين كاستيلس.

خط الدفاع: تيموتي كاستاني. - ووت فايس - آرثر ثياتي - زينو ديباست.

خط الوسط: أمادو أونانا - آرثر فيرميرين - أوريل مانجالا.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد - يوهان باكايوكو - روميلو لوكاكو.

تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية



حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أليساندرو بونجيورنو - أليساندرو باستوني.

خط الوسط: أندريا كامبياسو - فيديريكو دي ماركو - نيكولو باريلا - مانويل لوكاتيلي - ساندرو تونالي.

خط الهجوم: جياكومو راسبادوري - ماتيو ريتيجي.

موعد مباراة بلجيكا ضد إيطاليا



تنطلق مباراة بلجيكا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا وبلجيكا



تذاع بلجيكا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beiIN SPORTS HD1.

ويتصدر منتخب إيطاليا مجموعته التي تضم منتخبات بلجيكا وفرنسا وإسرائيل، وهي المجموعة الثانية في المستوى الأول.

وتملك إيطاليا 10 نقاط، وتكفيها نقطة لحسم التأهل للدور المقبل، أما منتخب بلجيكا لديه 4 نقاط في المركز الثالث.

وعلى صعيد آخر حسم تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد، موقفه من العودة إلى منتخب بلجيكا خلال الفترة المقبلة.

موقف كورتوا من العودة إلى منتخب بلجيكا

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أخبر تيبو كورتوا منتخب بلجيكا أنه لا يزال يرفض العودة للعب في ظل وجود دومينيكو تيديسكو كمدير فني.

وكشفت الصحيفة أن الرئيس التنفيذي للاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بيتر ويليمز سافر إلى مدريد، لمقابلة كورتوا في محاولة لاختبار إمكانية عودته للعب مع المنتخب.

لكن حارس المرمى أكد مرة أخرى أنه لا ينوي العودة إلى منتخب بلجيكا في ظل استمرار تيديسكو على مقعد المدير الفني.

سبب غضب كورتوا

وكان كورتوا غير راض عن تجاهل منحه شارة القيادة بعد انسحاب كيفين دي بروين من المنتخب بسبب إصابة، حيث اختار تيديسكو منحها إلى روميلو لوكاكو.

وأعلن كورتوا، البالغ 32 عاما، في أغسطس أنه لن يكون متاحا للانضمام إلى بلجيكا عقب استبعاده من تشكيلة تيديسكو ليورو 2024.

وقد غاب كورتوا عن معظم موسم 2023-24 بسبب إصابتين في الركبة، لكنه أثبت لياقته البدنية قبل البطولة بعودته إلى تشكيلة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الفوز على بوروسيا دورتموند.