موعد مباراة ليبيا ورواندا في تصفيات أمم أفريقيا والقناة الناقلة

تصفيات أمم أفريقيا، يحل منتخب ليبيا، اليوم الخميس، ضيفًا على منتخب رواندا ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2026 المقامة في المغرب.

وتقام المباراة بين ليبيا ورواندا، اليوم الخميس على ملعب أماهورو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية لأمم أفريقيا.



موعد مباراة ليبيا ورواندا في تصفيات أمم أفريقيا



وتقام مباراة ليبيا ورواندا في تصفيات أمم أفريقيا في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة مباراة ليبيا ورواندا في تصفيات أمم أفريقيا



ومن المقرر أن تنقل مباراة ليبيا ورواندا في تصفيات أمم أفريقيا على beIN Sports HD 1.



ويبحث منتخب ليبيا عن فوزه الأول في التصفيات حيث خسر 3 مباريات أحدها اعتبارية أمام نيجيريا بناءً على قرار من الاتحاد الإفريقي وحقق تعادلًا وحيدًا، ويحتل المركز الأخير برصيد نقطة.

بينما منتخب رواندا، يبحث عن الفوز من أجل التمسك بالآمال للتأهل، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط بفارق نقطة عن بنين صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط ونيجيريا المتصدر بـ10 نقاط.



وتقام منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات "كان" بحضور 48 منتخبًا، تم تقسيمها إلى 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل واحدة، ليتأهل المتصدر والوصيف لكأس أمم إفريقيا.