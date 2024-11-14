خمر ونساء ومخدرات، الحياة السرية لحكام البريميرليج بعد واقعة ديفيد كوت (فيديو)

أثارت إهانة حكم الساحة الإنجليزي ديفيد كوت للألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق وظهور فيديو له يتعاطى مادة غريبة، على الأرجح مخدرة، فضول بعض وسائل الإعلام للكشف عن الجانب المخفي في حياة حكام "البريميرليج".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحكم ديفيد كوت، وهو ينعت ليفربول ومدربه الألماني السابق يورجن كلوب بألفاظ نابية، أدى في النهاية لإيقاف الحكم حتى الانتهاء من التحقيق في الواقعة.

وفتحت صحيفة "صن" البريطانية مجالا لفيديو جديد يظهر فيه الحكم ديفيد كوت، وهو يتعاطى مادة غريبة، على الأرجح مخدرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيديو تم تصويره يوم 6 يوليو الماضي، بعد يوم واحد من مباراة ألمانيا وإسبانيا في ربع نهائي يورو 2024، التي تولى فيها مهمة الحكم المساعد في غرفة تقنية الفيديو.

EXCLUSIVE: Scandal-hit Premier League ref David Coote snorts white powder in new video. pic.twitter.com/yo8OSyQTKe — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 13, 2024

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إيقاف الحكم ديفيد كوت بعد أن نشرت الصحيفة الفيديو، المزعوم أنه خلال بطولة يورو 2024، حيث كان يعمل كحكم فيديو.

وذكرت الصحيفة أن كوت "أرسل المقطع إلى صديق، ويعتقد أنه صور نفسه في غرفة الفندق الممولة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والتي كان يسكنها خلال البطولة".

كذلك أرسل الحكم صورة أخرى من مدينة فرانكفورت الألمانية في 1 يوليو 2024، أظهرت بطاقات الائتمان الخاصة به على صحن جانبي به "خطوط من مسحوق أبيض مشبوه".

وتحدث صديق الحكم، الذي لم يكشف عن هويته، عن تفاخر كوت بتعاطي المخدرات بشكل متكرر خلال البطولات والمباريات الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أن له تصريحات مهينة بحق عدد من اللاعبين والأندية.

بدورها نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا لفتت فيه النظر إلى حياة الحكام الخاصة، مع الإقرار بأن كوت "كان غبيا وتسبب في ضرر لزملائه على العديد من المستويات".

وأوضح التقرير أن الفيديو الذي ظهر فيه كوت وهو يهين كلوب التقط للحكم وهو مخمور، حيث كان يسهر في أحد الملاهي، ويعود تاريخه إلى 3 سنوات مضت.

وفي واقعة أخرى، أكدت الصحيفة أن مجموعة من حكام الدوري الإنجليزي الممتاز اجتمعوا في رحلة عام 2019 إلى إندونيسيا شهدت كسر العديد من الضوابط.

وقضى بعض حكام البريميرليج، ومنهم كيفن فريند ومارتن أتكينسون وأندريه مارينر، وفقا للصحيفة ليلة ماجنة مليئة بالخمور والنساء في البلد الآسيوي.

وسرد التقرير وقائع إنسانية أخرى وما يتعرض له الحكام من ضغوط من قبل الجماهير خارج أسوار الملعب.

ويصر التقرير على أن الحكام لا يحظون بالدعم المطلوب من المسؤولين في اتحاد الحكام المحترفين أو لجنة الحكام.

واقعة كلاتنبيرج

أوردت "ديلي ميل" واقعة خاصة بمارك كلاتنبيرج، الحكم الإنجليزي السابق، الذي ترك الدوري الممتاز في 2017 بسبب شعوره بنزع الصفة الإنسانية عن مهنته.

وعند خروجه من البريميرليج قال "إنه الارتياح والتحرر"، مشيرًا إلى أن الجماهير كانت تصور الحكام على أنهم أشرار وليسوا بشرًا.

وشعر كلاتنبيرج في إحدى المرات بالقلق حين استدعي من قبل مجموعة أشخاص في نيوكاسل للجلوس معهم، حين كان في نزهة مع زوجته.

وجاء هذا القلق من حقيقة أنه في موقف سابق ألقيت فطيرة على رأسه وتحديدًا في أحد سباقات تشيلتنهام.

لكن الحوار بين كلاتنبيرج ومجموعة الشباب الذين استدعوه استمر لنصف ساعة، مما جعل زوجته تشعر بالتملل، وقد تعرف هؤلاء الأشخاص وقتها على طبيعة الحكم الصارم الشهير.

ويشجع كلاتنبيرج نيوكاسل يونايتد، وهو أب لطفلين ويحب لعب رياضة الجولف ويضع وشمًا لكنه أيضًا يعشق البيرة.

ويقول كلاتنبيرغ في كتاب سيرته الذاتية المنشور في 2021: "بالنسبة لبعضكم، سأكون وقحًا متغطرسًا.. وبالنسبة لعدد أكبر منكم أنا الرجل الذي كلف فريقكم نقاطًا.. قد تكون محقًا في هذا الصدد. لكنني نادرًا ما أكون شيئًا آخر غير الرجل الذي يرتدي الأسود ويحاول إلحاق الأذى بنفسه.. هذا أنا.. كان العالم يعرف بالضبط من أنا، لكن أحد لم يسمعني".

وواصل: "فقط عندما تركت الدوري الإنجليزي الممتاز، تمكنت من تقديم نفسي في وسائل الإعلام.. لا أتوقع من الجميع أن يقولوا: أوه، هو رجل رائع.. على الإطلاق، قد تكون لا تزال تكرهني، فقط لأسباب مختلفة.. هذا جيد".

وهناك حكم آخر يدعم نيوكاسل وهو مايكل أوليفر، الذي حضر مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي مع الماكبايز في العاصمة الفرنسية باريس الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت 1-1.