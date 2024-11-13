الأوبرا تحتضن حفل افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي، حضور مميز لنجمات ونجوم الفن على الريد كاربت، فلسطين حاضرة بقوة بالفعاليات، ولمسة وفاء للراحلين

احتضنت مساء اليوم الأربعاء دار الأوبرا المصرية حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 45 ، وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني، وتضمن الحفل العديد من المفاجأت.

وشهدت السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي حضورا مميزا لعدد من نجوم ونجمات الفن، وفي مقدمتهم حسين فهمي رئيس المهرجان الذي كان أول حضور المهرجان هو وزوجته و خالد النبوي وشريف منير وأشرف عبد الباقي وطه دسوقي ورانيا يوسف والإعلامية هالة سرحان بالإضافة إلي حضور نسرين أمين ونجلاء بدر.

كما حضر عدد من نجوم الزمن الجميل، الذين أبدعوا على امتداد مشوارهم الفني وقدموا للفن في مصر والوطن العربي أعمالا لا تنسى مثل الفنانة نيللي، والفنانة صفية العمري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنانة ميمي جمال، كما حرص الفنان محمود قابيل على الحضور، معلنًا دعمه لفلسطين من خلال ارتدائه شالًا فلسطينيًا.

وحرصت كذلك الفنانة لبلبة على التواجد في حفل الافتتاح، بالإضافة إلى الفنان هاني شنودة، والفنانة فردوس عبد الحميد وزوجها المخرج القدير محمد فاضل.

لمسة وفاء للراحلين في افتتاح "القاهرة السينمائي"

واحتفى المهرجان بأسماء نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا خلال الأشهر القليلة الماضية ومن بينهم المنتجة ناهد فريد شوقي، والفنان صلاح السعدني، والفنان حسن يوسف، والفنان مصطفى فهمي والكاتب عاطف بشاى.

فلسطين حاضرة بقوة

وفى لفتة طيبة، بدأت فعاليات المهرجان بالدبكة الفلسطينية على أنغام أغنية أنا دمي فلسطيني لفرقة «وطن الفنون» وسط تفاعل نجوم ونجمات الفن، وفى مقدمتهم رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي، وإلهام شاهين، وصفية العمري، ليلي علوي، ولبلبة، ونبيلة عبيد.

وقال حسين فهمي رئيس المهرجان: إن جميع أعضاء الفرقة من غزة الشقيقة، وسط تصفيق حار من جميع الحضور.



أحمد عز يهدي تكريمه لـ الزعيم

وكرم المهرجان النجم أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز والذي توجه بالشكر لرئيس المهرجان النجم حسين فهمي.

وأهدي عز جائزته للزعيم عادل إمام، مؤكدا أنه أول وأقوى داعم له طوال مسيرته الفنية.



دعم النجوم لفلسطين

وعبر نجوم ونجمات الفن عن دعمهم لفلسطين بطرق عدة.

وحرص عدد من النجوم على وضع “دبوس” يحمل خريطة وعلم فلسطين دعما للقضية الفلسطينية وعلى رأسهم الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان وكذلك زوجته، والفنانة هبة مجدي والفنانة بشرى، والفنان صبري فواز، والمخرج خالد يوسف وغيرهم.

وخلال كلمته قال الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان: "حرصت على أن يكون المهرجان في منتهي البساطة وله كلمة وتواجد، وأن يكون في دار الأوبرا".

وتابع: "في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حرصنا على أن يبقى عندنا مجموعة كبيرة من الأفلام وعددهم 190 فيلما من 50 دولة ولدينا 10 أفلام تعرض لأول مرة".

مهرجان القاهرة السينمائي

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس.