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دورة شمال إفريقيا للناشئين، موعد مباراة منتخب مصر أمام الجزائر والقناة الناقلة

منتخب مصر للناشئين،
منتخب مصر للناشئين، فيتو

منتخب الناشئين، يستعد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، لمواجهة نظيره منتخب الجزائر، في الجولة الثانية بدورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة

 

موعد مباراة منتخب 2008 أمام الجزائر 

 ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر 2008 أمام  الجزائر، في الخامسة مساء اليوم الخميس على ملعب آب جيكو بالمغرب، في الجولة الثانية بدورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة. 

وتنقل مباراة منتخب مصر للناشئين أمام نظيره الجزائري على الهواء مباشرة عبر القناة الرياضية المغربية 

 

وخاض منتخب الناشئين مواليد 2008 مرانًا خفيفًا مساء أمس الأربعاء، تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس على أحد الملاعب الفرعية القريبة من مقر إقامته بالعاصمة المغربية.

مران منتخب الناشئين، فيتو
مران منتخب الناشئين، فيتو

منتخب مصر يخسر أمام المغرب بالخمسة

وخسر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره منتخب المغرب، بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة المغربية الإثنين الماضي، في الجولة الافتتاحية من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

 

لا بديل عن الفوز أمام الجزائر

وبات منتخب مصر مطالبا بتحقيق الفوز أمام نظيره منتخب الجزائر في لقاء اليوم، إذا كان يرغب في الحفاظ على أماله في التأهل لبطولة أمم إفريقيا للناشئين.

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