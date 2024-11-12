الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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اقتصاد

تعرف على حقيقة صدور ضوابط تسجيل الموبايلات المستوردة

هواتف محمولة، فيتو
هواتف محمولة، فيتو

بعد الإعلان عن تأجيل اجتماع شعبة المحمول مع مسؤولي الجهاز القومي الاتصالات بخصوص موقف  الموبايلات واردة الخارج وإيقاف الموبايلات المستوردة عن العمل فى حال عدم دفع رسوم التسجيل يتساءل الكثيرين عما يجري في سوق الهواتف وهل ستشهد الفترة المقبلة إطلاق ضوابط لتسجيل الأرقام التعريفية IMEI للهواتف   المستوردة ام لا وخلال السطور التالية نستعرض حقيقة تلك المعلومات. 

ضوابط لتسجيل الأرقام التعريفية

 رغم انتشار المعلومات  عبر مواقع التواصل الاجتماعي  حول فرض رسوم على الموبايلات المستوردة من الخارج بدون توكيل ووجود ضوابط لتسجيل تلك الموبايلات لكن الجهة المنوط بها هذا الامر وهى   الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يصدر أى قرار حتى الآن بخصوص هذا الأمر، وبالتالى فلا توجد أى آليات للتنفيذ وحتى الآن فيمكن لأى شخص قادم من الخارج استخدام هاتفة المستورد من الخارج دون الحاجة لأى تصريح أو رسوم وبالتالى فأى موبايل قادم من الخارج يمكن استخدامه بدون تصريح أو رسوم ولن يتم إيقاف أى هاتف مستورد يعمل حاليا طالما تم تفعيله قبل صدور أى قرار. 

كان  وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، قد كشف حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج، حيث قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الغرفة التجارية أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل اجتماع طارئ لمناقشة القرار، واستيضاح حقيقة وجود القرار من عدمه.

وأوضح أن هناك اجتماعًا   مع جهاز تنظيم الاتصالات لاستيضاح حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج، موضحا أن تداول القرار سبب حالة كبيرة من القلق لدى تجار الهواتف المحمولة في مصر.

انخفاض نسبة الهواتف المستوردة 

 ولفت إلى أن قرار تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج مفيد، ولكن الإشكالية في آلية التطبيق.

وأضاف نائب رئيس شعبة المحمول، إلى أن نسبة الموبايلات المهربة من الخارج ليست بالكبيرة، مضيفًا: "اللي بيجي من برة بيجيب معاه تليفون أو اتنين هدية مش أزمة، لكن في جزء آخر بيكون مهرب وده فيه سيطرة عليه، وعايزين فترة سماح للتجار تتصرف في المخزون اللي عندها".

وأردف: "احنا الجهاز القومي في التنظيم بس في آلية للتطبيق وما ينفعش إن النهارده آخد قرار النهارده وأطبقه بكره، وما ينفعش يكون اشتريت تليفون النهارده وبكره ألاقيه اتوقف".

وأكد أن فاتورة استيراد الموبايلات انخفضت إلى مليون و650 ألف دولار في 2024، متابعًا: "عندنا توطين لصناعة الموبايلات في مصر، فاتورة الاستيراد نزلت من مليار و600 مليون دولار في 2023 إلى مليون و650 ألف دولار خلال 2024".

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