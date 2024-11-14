الخميس 14 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

عمالقة القراء يصدحون، خريطة تلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم

إذاعة القرآن الكريم،
إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الخميس، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


6:40 ص تلاوة للشيخ عبد العزيز على فرج  وما تيسر من سورة النجم 10ق.


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة المائدة 30ق.


00: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبد العاطى ناصف  وما تيسر من سور الصف- الضحى – الشرح  30 ق.


44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ منصور الشامي الدمنهوري وما تيسر من سورة الرعد 15 ق.


10:45 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  الخضر أحمد مصطفى وما تيسر من سورة  الصافات 15 ق.


11:05 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورتى الشعراء- النمل  30ق.


11:44 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمد حماد وما تيسر من سورتى الزمر - غافر  30 ق.


12:52: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ العزب سالم وما تيسر من سورة الأعراف 27 ق.


29: 13 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  محمد فريد السنديوني وما تيسر من  سورة الدخان 15ق.

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ 5ق الساعة 14:43
مصحف مجود للشيخ  كامل يوسف البهتيمى من سورتى الشعراء / النمل  27ق.

17:04 (قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ فتحى العطار وما تيسر من سورة يونس 30ق.

 
18:24(قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد هليل/ وما تيسر من سورة الزخرف 30ق.


19:36 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورتى السجدة- الأحزاب    30ق.


21:16 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ إبراهيم الشعشاعي وما تيسر من سور الفتح-  الرحمن– الغاشية – الفجر  44 ق.


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وماتيسرمن سورة إبراهيم   42 ق.


24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد محمد عامر / وما تيسر من سورة النور  44 ق.


01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ فتحى الطحان وما تيسر من سورة يونس  15 ق.


03:28 (بعد منتصف الليل) للشيخ على محمود وما تيسر من سورة الأنفال 30 ق.


05:18 (بعد الفجر) للشيخ  سيد عبد الشافي هلال وما تيسر من سورة التحريم 15 ق.


 05:26 (بعد الفجر) للشيخ عبد العزيز حربي وما تيسر من سورة الأحزاب 15 ق.     
 

 

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