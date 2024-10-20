محلي ساقلتة يعقد ندوة للتنمية البشرية ضمن مبادرة "بداية"

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة ندوة تحت عنوان "اتدرب اتأهل"، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "لليوم التالي على التوالي.

وذلك بحضور مدير المتابعة ومدير وحدة السكان وممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسوهاج؛ ومدير تعليم الكبار بساقلتة؛ ومدير العلاقات العامة ورئيس وحدة السكان بالوحدة المحلية ومدير الإدارة التعليمية ومدير الإدارة الصحية ومدير مكتب العمل بساقلتة ومدير إدارة التضامن الاجتماعي ومدير مشروعك بالوحدة المحلية وعدد من المواطنين بمركز ساقلتة.

تناولت الندوة التعريف بمبادرة " بداية " وأهدافها وجمهورها المستهدف والجهات الشريكة ومراحل المبادرة وأهمية المبادرة من إتاحة فرص العمل خارج الإطار الحكومى وتوفير كثير من فرص العمل من خلال التدريب والتأهيل مع كافة الجهات الشريكة كمشروعك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ؛ وكيفية تحويلها الى واقع عملى ببناء قدرات الإنسان وتأثير ذلك فى تغيير سلوكه وإتجاهاته بشكل إيجابى وفعال يكون له مردود.

الندوة تتناول تعريف المشروع القومى للتنمية البشرية

كما تم التعريف بالمشروع القومي للتنمية البشرية الذي يستهدف رفع مؤشرات التنمية البشرية ؛ وتطوير الخدمات الحكومية ؛ وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ؛ وأن برامج المشروع القومي للتنمية البشرية يتضمن " الأم والجنين والأطفال والشباب والكبار وكبار السن ما فوق ٦٥ عامًا وتحسين جميع مؤشرات الصحة العامة للمواطنين بمختلف أعمارهم ؛ وأهمية المبادرات الرئاسية التى تحث على التدريب والتأهيل للشباب وأهميته وضرورة نشر الوعى بأهمية التدريب والتأهيل للحصول على فرص عمل بسوق العمل.

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