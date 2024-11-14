هنراعي الظروف الاجتماعية، إسكان النواب تكشف خطتها لحل أزمة الإيجار القديم

الإيجار القديم، قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: "هناك مليون و800 ألف وحدة مؤجرة إيجار قديم منهم السكني والتجاري".

حوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الاعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "سنقوم بحوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين لتحقيق التوازن بينهم".

ولفت إلى أن دور مجلس النواب وضع مبادئ عامة لتعديلات قانون الإيجار القديم وليس وضع لائحة تنفيذية له.



القيمة الإيجارية

وأشار إلى أن هناك معايير تحكم القيمة الإيجارية في التعديلات الجديدة منها قيمة العقار ومساحته وغيرها، موضحًا أن ما يهم المشرع السلام المجتمعي والتصدي للعوار.

مراعاة الظروف الاجتماعية للمالك والمستأجر

وتابع: سوف يناقش في الحوار المجتمعي قانونيين وملاكًا ومستأجرين وخبراء عقاريين وفي مناقشة التعديلات الجديدة سنراعي الظروف الاجتماعية للمالك والمستأجر".



وأشار إلى أن طول مدة انتظار الملاك لتعديل القانون جعلتهم يرفعون سقف طموحاتهم وينتظرون زيادات كبيرة.