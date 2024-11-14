الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

هنراعي الظروف الاجتماعية، إسكان النواب تكشف خطتها لحل أزمة الإيجار القديم

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

الإيجار القديم، قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: "هناك مليون و800 ألف وحدة مؤجرة إيجار قديم منهم السكني والتجاري".

 

حوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الاعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "سنقوم بحوار مجتمعي بين الملاك والمستأجرين لتحقيق التوازن بينهم".

 

ولفت إلى أن دور مجلس النواب وضع مبادئ عامة لتعديلات قانون الإيجار القديم وليس وضع لائحة تنفيذية له.
 

القيمة الإيجارية 

وأشار إلى أن هناك معايير تحكم القيمة الإيجارية في التعديلات الجديدة منها قيمة العقار ومساحته وغيرها، موضحًا أن ما يهم المشرع السلام المجتمعي والتصدي للعوار.

 

مراعاة الظروف الاجتماعية للمالك والمستأجر

وتابع: سوف يناقش في الحوار المجتمعي قانونيين وملاكًا ومستأجرين وخبراء عقاريين وفي مناقشة التعديلات الجديدة سنراعي الظروف الاجتماعية للمالك والمستأجر".

النواب يناقش ضوابط الإيجار القديم بالجلسات العامة المقبلة

توصيات إسكان النواب بتعديل الإيجار القديم.. عرض التقرير بالجلسات المقبلة.. عدم دستورية الأجرة في القانون.. واستكمال نظر الملف


وأشار إلى أن طول مدة انتظار الملاك لتعديل القانون جعلتهم يرفعون سقف طموحاتهم وينتظرون زيادات كبيرة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسكان النواب الإيجار القديم قانون الإيجارالقديم القيمة الايجارية المهندس طارق شكري

مواد متعلقة

النواب يناقش ضوابط الإيجار القديم بالجلسات العامة المقبلة

توصيات إسكان النواب بتعديل الإيجار القديم.. عرض التقرير بالجلسات المقبلة.. عدم دستورية الأجرة في القانون.. واستكمال نظر الملف

بعد عرض التقرير الجلسات المقبلة، توصيات إسكان النواب بتعديل الإيجار القديم

الأكثر قراءة

هنراعي الظروف الاجتماعية، إسكان النواب تكشف خطتها لحل أزمة الإيجار القديم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024

محافظ الدقهلية ينتقل إلى مستشفى المنزلة للاطمئنان على مصابي حادث أتوبيس المطرية (صور)

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر)

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو)

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور)

منوعات

المزيد

تشييع مهيب لـ5 أشقاء لقوا مصرعهم إثر حريق منزلهم بتركيا

"تايم" تكرم الأمير هاري وتضعه بقائمة قادة المناخ 2024

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء

المزيد

انفوجراف

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

7 فضائل لسورة الكهف، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads