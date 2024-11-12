الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

الجيزة تواصل توفير بيض المائدة بسعر مخفض للمواطنين (صور)

توفير البيض
توفير البيض
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 تواصل محافظة الجيزة جهودها لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، حيث أعلنت المحافظة عن استمرار عمل المنافذ الثابتة والمتحركة التي تجوب مختلف القطاعات لتوزيع آلاف كراتين بيض المائدة بسعر مخفض قدره 150 جنيهًا للكرتونة الواحدة.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير سلعة غذائية أساسية للمواطنين بأسعار أقل من السوق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. 

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لسلسلة من المبادرات التي أطلقتها المحافظة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على أهمية هذه المبادرة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة لتوسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل سلع غذائية أخرى.

ودعا المواطنين إلى الاستفادة من هذه المبادرة والتوجه إلى أقرب منفذ ثابت أو متحرك لشراء بيض المائدة بسعر مخفض.

 

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