الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل وتر حساس الحلقة 14، رغدة تكتشف سر سلمى ورشيد

هيدي كرم، فيتو
هيدي كرم، فيتو

دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 14 حول قيام رغدة “هيدي كرم” بالبحث وراء سلمى “صبا مبارك” وتكتشف أنها لم تسافر إلى دبي وأن المشروع هناك تم تأجيله، وبحثت أكثر لتكتشف أن رشيد لم يكن لديه اجتماع في العين السخنة كما ادعى وبالتالي ربطت وجود علاقة بين سلمى ورشيد خاصة بعدما سألت ليلى عن شقيقتها فأخبرتها ليلى أنها ليست في المنزل وأنها تبيت ليلتها خارج المنزل لإجراء عملية.

وفي الحقيقة كانت سلمى لدى رشيد في المنزل وبات الثنائي سويًا، وبينما كانا يخرجان للذهاب إلى أعمالهما تلتقط لهما رغدة صورًا معًا وهما في أحضان بعضهما البعض وتقرر مواجهة سلمى بالأمر فتخبرها الأخيرة أنها زوجة رشيد فتهاجمها رغدة بسبب خيانة سلمى لكاميليا، وتقرر مساومتها بالعودة إلى عملها والحصول على نسبة في العيادة وأن تقوم بفصل لمياء بنفسها وتوافق سلمى مضطرة وتلجأ إلى رشيد الذي يخبرها أنه على وشك إنهاء طلاقه من كاميليا وإعلان زواجهما وبالتالي كل ضغوط رغدة ستنتهي بشكل تلقائي.

وخلال الحلقة ينجح والد كاميليا في إخراجها من أزمتها مع النقابة، بينما يطلب منها الاستعداد لفكرة الطلاق وهو ما بدأت كاميليا بالفعل في تنفيذه، ويدخل مازن في مشاجرة جديدة مع الشباب الذين سبق وغازلوا رغدة وهو ما كان السبب في معرفة نور الدين أن ابنه يمتلك “بار” ويقرر نور الدين مواجهة مازن وبسبب تطاول الأخير في الكلام يدخل نور الدين في أزمة صحية.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبي.

مسلسل وتر حساس وتر حساس مسلسل وتر حساس الحلقة 14 هيدي كرم صبا مبارك

مواد متعلقة

مي فاروق برفقة محمد العمروسي في حفل عقد قران هاني فرحات ودنيا جمعة

قبل انطلاق المسلسل، MBC مصر تروج لـ"نقطة سودة"

مسلسل رقم سري يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة Watch it

انطلاق عرض مسلسل نقطة سودة على MBC مصر، الليلة

الأكثر قراءة

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

تخفيضات تصل لـ 50%، أسعار الأحذية الرجالي بعروض الجمعة البيضاء

في آخر أيام ولايته، بوريل يتقدم بطلب "جريء" ضد إسرائيل

منتخب الناشئين يواجه اليوم الجزائر في ثاني مبارياته بتصفيات شمال إفريقيا

طبيب أورام يحذر: أي رجل تخطى الـ 50 عاما معرض للإصابة بسرطان البروستاتا خاصة هؤلاء

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي

زعلان وأنا واجهته وبعدها قطعنا الاتصالات، إمام عاشور يكشف كواليس حديثه مع شيكابالا بنهائي الكأس

منوعات

المزيد

البصل القاتل، 104 حالات تسمم جديدة بوجبات همبرجر من ماكدونالدز

تشييع مهيب لـ5 أشقاء لقوا مصرعهم إثر حريق منزلهم بتركيا

"تايم" تكرم الأمير هاري وتضعه بقائمة قادة المناخ 2024

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء

المزيد

انفوجراف

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads