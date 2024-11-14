مسلسل وتر حساس الحلقة 14، رغدة تكتشف سر سلمى ورشيد

دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 14 حول قيام رغدة “هيدي كرم” بالبحث وراء سلمى “صبا مبارك” وتكتشف أنها لم تسافر إلى دبي وأن المشروع هناك تم تأجيله، وبحثت أكثر لتكتشف أن رشيد لم يكن لديه اجتماع في العين السخنة كما ادعى وبالتالي ربطت وجود علاقة بين سلمى ورشيد خاصة بعدما سألت ليلى عن شقيقتها فأخبرتها ليلى أنها ليست في المنزل وأنها تبيت ليلتها خارج المنزل لإجراء عملية.

وفي الحقيقة كانت سلمى لدى رشيد في المنزل وبات الثنائي سويًا، وبينما كانا يخرجان للذهاب إلى أعمالهما تلتقط لهما رغدة صورًا معًا وهما في أحضان بعضهما البعض وتقرر مواجهة سلمى بالأمر فتخبرها الأخيرة أنها زوجة رشيد فتهاجمها رغدة بسبب خيانة سلمى لكاميليا، وتقرر مساومتها بالعودة إلى عملها والحصول على نسبة في العيادة وأن تقوم بفصل لمياء بنفسها وتوافق سلمى مضطرة وتلجأ إلى رشيد الذي يخبرها أنه على وشك إنهاء طلاقه من كاميليا وإعلان زواجهما وبالتالي كل ضغوط رغدة ستنتهي بشكل تلقائي.

وخلال الحلقة ينجح والد كاميليا في إخراجها من أزمتها مع النقابة، بينما يطلب منها الاستعداد لفكرة الطلاق وهو ما بدأت كاميليا بالفعل في تنفيذه، ويدخل مازن في مشاجرة جديدة مع الشباب الذين سبق وغازلوا رغدة وهو ما كان السبب في معرفة نور الدين أن ابنه يمتلك “بار” ويقرر نور الدين مواجهة مازن وبسبب تطاول الأخير في الكلام يدخل نور الدين في أزمة صحية.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.