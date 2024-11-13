صرف علي غزال من سراي النيابة عقب التحقيق معه في إصدار شيك

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بصرف لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بعد التحقيق معه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد من سراي النيابة.

حصل موقع فيتو على نص اعترافات علي غزال كالتالي:



وجاءت أقوال المتهم كالآتي:

س: ما اسمك؟

ج: اسمي علي أحمد علي محمد محمد لاعب كرة قدم سابق.

س: ما سبب وجودك في سراي النيابة اليوم؟

ج: أنا موجود هنا من الصبح وجاي من القسم للعرض على النيابة العامة في قضايا نصب.

س: وما قولك فيما جاء بأقوال الشاكين؟

ج: الكلام ده كله غير صحيح بالمرة والشيكات ليست صادرة عني للشاكين، والسجل المرفق أمام النيابة خاص بإحدى الشركات وأنا انفصلت عن تلك الشركة منذ عام 2022، وليس لي علاقة.

س: هل هناك ثمة علاقة بينك وبين الشاكين؟

ج: أيوة أنا أعرفهم لأنهم موظفين في الشركة التي كنت أعمل بها ولكنني ليس لي علاقة بالتعامل معهم.

وأشار علي غزال إلى أنه كان شريكا بالمال فقط في الشركة، في مقابل الأرباح ويستثمر بنسبة 20% وليس له الحق في الإدارة أو التوقيع أو اتخاذ أي قرارات في الشركة وهذا مرفق بالسجل والأوراق.

وكان قسم شرطة التجمع تلقى بلاغات تتهم اللاعب بالنصب والاحتيال، وقال المدعون في البلاغات إن الأخير أنشأ بمعاونة شخص آخر، شركة للتجارة والتصدير، وأنه كان يقوم بتحصيل الأموال منهم لاستثمارها.

وأضاف المدعون أن المتهمين تحصلا منهم على مبالغ مالية بلغت 7 ملايين و308 آلاف جنيه مصري بحجة توظيفها في التجارة والحصول على أرباح شهرية.