ضوابط التعامل مع البضائع المرفوضة جمركيا في القانون

وضع قانون الجمارك معايير صارمة لضمان الالتزام بالأنظمة الرقابية واحدة من الإجراءات التي يتعين على السلطات الجمركية تطبيقها هي إعدام البضائع المرفوضة جمركيًا، وذلك في الحالات التي لا تتوافق فيها البضائع مع المواصفات أو تتعارض مع القوانين واللوائح المحلية والدولية.

الإجراءات القانونية لإعدام البضائع

وفقًا لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تم تحديد خطوات صارمة لتنظيم عملية إعدام البضائع المرفوضة في الدائرة الجمركية. في البداية، يتم تقديم بيان جمركي من قبل المستورد أو وكيله، وهو بيان يحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بالبضاعة المستوردة. في حال وجود شكوك حول البضاعة أو مخالفتها للمواصفات، يتم إخضاعها لتحليل في المعامل المعتمدة.

وتقوم الجهات الرقابية الجمركية بالفحص الشامل للبضائع للتأكد من مطابقتها للوائح والمعايير المحلية والدولية. في حال كانت البضاعة مرفوضة رقابيًا بسبب عدم مطابقتها للمعايير أو لأسباب صحية أو بيئية، يتم اتخاذ قرار بإعدامها. ووفقًا للقانون، يُعقد جلسة إعدام للبضائع في وجود ممثل عن مصلحة الجمارك، وكذلك مالك البضاعة أو وكيله. إذا تخلف مالك البضاعة عن الحضور، يتم تحرير محضر رسمي بالواقعة.

وإعدام البضائع المرفوضة يتم على نفقة مالك البضاعة. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء قد يبدو قاسيًا، فإنه يعد ضروريًا للحفاظ على صحة وسلامة السوق المصري، خاصة فيما يتعلق بالبضائع غير المطابقة للمواصفات أو الملوثة.

وفي بعض الحالات، إذا رأت الجهات الرقابية أن إعدام البضائع ليس في المصلحة العامة أو أن إعادة تصدير البضاعة إلى بلد المنشأ يكون الخيار الأفضل، فيمكن لمالك البضاعة أن يطلب إعادة تصدير البضائع. هذا الخيار قد يُتاح خصوصًا للبضائع التي لا تشكل خطرًا كبيرًا أو التي تكون قيمتها عالية، ويُسمح بفرصة لإعادتها في حال كانت لا تتوافق مع معايير السوق المصري.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لإعدام البضائع

إعدام البضائع له آثار اقتصادية كبيرة، حيث يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة للمستوردين والتجار. لكن على الجانب الآخر، يعتبر هذا الإجراء ضروريًا للحفاظ على سلامة السوق المصري، وضمان دخول بضائع ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات.

ورغم أن قانون الجمارك يوفر الإطار القانوني الواضح لهذه الإجراءات، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه تنفيذها، مثل ضرورة وجود أماكن مخصصة لإعدام البضائع في جميع الموانئ المصرية، بالإضافة إلى الحاجة إلى إجراءات رقابية مشددة لضمان عدم إدخال أي بضاعة مرفوضة مرة أخرى.