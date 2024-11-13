أطرف 4 لقطات شهدها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا (فيديو)

شهد حفل افتتاح القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45 العديد من الأحداث واللقطات المشوقة من النجوم والنجمات على الريد كاربت التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية.

وتألقت النجمة إلهام شاهين بفستان أزرق تزينه الرموز الفرعونية باللون الذهبي، بينما رفعت إحدي حضور حفل الافتتاح صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومكتوب عليها “أب لكل المصريين".

وفي لفتة لطيفة منه، ساعد الفنان أشرف عبد الباقي زميله شريف منير في وضع الـ “بروش” الذي ارتداه معظم حاضري الحفل، وهو على شكل خريطة الأراضي الفلسطينية المحتلة وبألوان علم فلسطين كعلامة على التضامن ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم.

ولم تكن جميع لقطات سجادة القاهرة السينمائي سعيدة، فلسوء الحظ تعثرت إحدى الحاضرات في الافتتاح وسقطت على الأرض.

عدد الأفلام المشاركة بالمهرجان

وتقام الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من اليوم 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

المكرمون في المهرجان

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما يتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 أعلن مواعيد وأماكن عرض الأفلام المشاركة في أقسام ومسابقات المهرجان هذا العام، حيث من المقرر أن يبدأ البرنامج بفيلم حفل الافتتاح "أحلام عابرة" مساء اليوم الأربعاء.

مهرجان القاهرة السينمائي

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".