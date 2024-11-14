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منتخب مصر الأول يختتم اليوم استعداداته لمواجهة كاب فيردي

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب كاب فيردي، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب الأخير بالعاصمة “برايا” ضمن مواجهات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

ويخوض منتخب مصر الوطني مرانه الوحيد على الملعب الوطني بمدينة برايا عاصمة الرأس الأخضر، في تمام الساعة السادسة، وهو نفس موعد مباراة الفريقين غدًا الجمعة.

ومن المقرر، أن يبدأ المران الذي يقوده حسام حسن بتدريبات الجري والإحماء ثم بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، والتسديد على المرمى وكيفية استغلال الضربات الثابتة على حدود منطقة جزاء المنافس.

 

بعثة منتخب مصر تصل كاب فيردي

كانت بعثة منتخب مصر وصلت إلى مدينة برايا عاصمة الرأس الأخضر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بعد رحلة طيران استمرت قرابة عشر ساعات.

 

موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي غدًا الجمعة 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في برايا عاصمة الرأس الأخضر.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

 

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

 

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.

 

حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا

 

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه

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