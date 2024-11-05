التموين تتعاقد على شراء 250 ألف طن قمح أوكراني وروماني

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامه للسلع التموينية على كمية 290 ألف طن قمح مستورد وذلك علي النحو التالي:

120 الف طن قمح روماني

120 الف طن قمح اوكراني

50 الف طن قمح بلغاري وصول خلال شهر ديسمير ٢٠٢٤

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع الاستراتيجية المختلفه وتنوع المناشيء

واكدت وزارة التموين ان فترة المخزون الاستراتيجي من القمح التمويني تصل إلى 5 شهور.

وكانت هيئة السلع التموينية، قد تعاقدت على كمية 430 ألف طن قمح مستورد من روسيا بسعر 235 دولارا للطن.

وأشار الوزارة إلى إمكانية دمج الذرة مع القمح في إنتاج الخبز، بهدف تقليل الاعتماد على القمح المستورد وتخفيف التكلفة الإنتاجية، في خطوة تسعى لتحقيق توازن مستدام في تأمين احتياجات البلاد من الخبز.