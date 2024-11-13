الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

السفيرة الأمريكية تشيد بمهرجان القاهرة الـ45 وتزف بشرى سارة لصناع السينما

السفيرة الأمريكية
السفيرة الأمريكية بالقاهرة، فيتو

أعربت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى، عن سعادتها بمشاركتها في حفل افتتاح الدورة الـ45 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

مهرجان القاهرة السينمائي جسر بين الثقافات

وقالت السفيرة الأمريكية:"يا له من حدث جميل وألف مبروك على الحفل، إنه مذهل ومدهش ونحب حقيقة أن تكون الأفلام جسرا بين الثقافات".

دعم أمريكي لصناع السينما في مصر

 وتابعت: "كلنا متحدين من أجل حبنا للأفلام والسفارة الأمريكية دعمت المهرجان لمدة 8 سنوات وأتشرف بالتواجد وتقديم جائزة لصناع الأفلام والسفر إلي هوليوود والعمل هناك في مشاريع فنية
عملنا مع 200 من صناع الأفلام وعقدنا ورش عمل".

مهرجان القاهرة السينمائي، إنجي المقدم: مش لاقية شغل يستفزني ومصابة بإحباط

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

ولفتت إلى أن "هناك  اثنين من صناع الأفلام الأمريكان في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ45 يعقدون ورش عمل عن كيفية صناعة الأفلام ونتبادل الرؤى والخبرات لكي يبقى الفيلم جسرا بين الثقافات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

السفيرة الامريكية هيرو مصطفى مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي افلام مهرجان القاهرة اخبار مهرجان القاهرة السينمائي

مواد متعلقة

ليلى علوي: دعم فلسطين اللقطة الأبرز في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

حسين فهمي: حرصت على أن يكون المهرجان بسيطا وله كلمة، ولدينا 10 أفلام تعرض لأول مرة

ليلي علوي وخالد النبوي ورانيا يوسف يحضرون حفل افتتاح "القاهرة السينمائي" (صور)

الأكثر قراءة

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو)

قرار رئاسي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصى، اعرف التفاصيل

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور)

مصدر يكشف أسباب رفض محمود طاهر خوض انتخابات اتحاد الكرة

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر)

منوعات

المزيد

"تايم" تكرم الأمير هاري وتضعه بقائمة قادة المناخ 2024

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

7 فضائل لسورة الكهف، تعرف عليها

خالد الجندي: فوضى الخطاب الديني واحدة من أسباب انتشار الإلحاد بالمجتمعات الإسلامية (فيديو)

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته باستقرار الحياة وتحسين الأمور

المزيد
الجريدة الرسمية
ads