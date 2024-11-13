أسماء المصابين في حادث أتوبيس وسيارة نقل علي طريق المطرية بورسعيد

لقي 12 شخص من ابناء الدقهلية مصرعهم وأصيب 11 اخرين في حادث طريق المطرية بورسعيد ومعظمهم من المنزلة والمطرية بمحافظة الدقهلية.

حيث وقع حادث تصادم مروّع على طريق بورسعيد - المطرية بنطاق محافظة بورسعيد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس يقل عمالًا بالمنطقة الاستثمارية وسيارة نقل ثقيل وسيارة أجرة، على طريق بورسعيد المطرية الجديد.



وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ. وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن وقوع 12 ضحايا تم نقلهم لمستشفيات بورسعيد و11 مصاب في مستشفي المطرية بنحافظة الدقهلية

اسماء المصابين

-ياسمين محممد السيد موسي ٤ سنوات البر الشرقي

+محمد السيد سرحان ١٧ سنة ش بورسعيد

+السيد السيد الوردانى ٥٧ سنة ش بورسعيد

-علياء محمد احمد ٣٥ سنة

-مريم سليمانوالغريب ٣٨ سنة البر الشرقي

-اميرة محمد الراوى ٣٠ سنة ش فضالي

-عطيات محمد الفقي ٤٠ سنة ش بورسعيد

-مها رمضان الحنفي ٣٨ سنة ش بورسعيد

-رضا ابراهيم الشافعي ٣٠ سنة ش الجمال

-عبدالرحمن الغمراوى ١٨ سنة

-رضا محمد مرزوق ٤٥ سنة

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

يذكر ان محافظ الدقهلية يتابع الحادث وانتقل لزيارة المصابين



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