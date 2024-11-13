وزير الإسكان يستعرض الجهود المبذولة لتوطين صناعات المرافق

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدورى مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتوطين الصناعات ذات الصلة بقطاع المرافق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذا موقف التدفقات المالية المطلوبة للجهات التابعة لقطاع المرافق، وغيرها من الموضوعات، وذلك بحضور مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع المرافق.



واستهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع، باستعراض ما تم تنفيذه بشأن التكليفات الصادرة فى الاجتماع السابق لمتابعة مشروعات المرافق، كما تابع قائمة بالمشروعات المهمة ذات الأولوية والمطلوب توفير التمويل اللازم لتنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.



وتابع وزير الإسكان، تقرير اللجنة المختصة بحصر الطلبمات الجارى والمقرر تنفيذ أعمال الصيانة لها، حيث وجه بضرورة الالتزام بإجراءات الصيانة القياسية وتعظيم الاستفادة من الأصول، وحسن استغلالها، كما تابع موقف المشروعات الجارى والمقرر تنفيذها للحد من تلوث بعض المصارف فى عدد من المحافظات، والتنسيق مع وزارتى البيئة والصناعة والجهات المعنية.



واستمع الوزير لشرح تفصيلى حول الإجراءات التي تمت من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للحد من تلوث مصرف المحيط بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وكذا الإجراءات والتنسيقات مع وزارات التجارة والصناعة والبيئة والموارد المائية والرى ومحافظة الدقهلية لإنشاء محطة معالجة مركزية للصرف الصناعى للمنطقة الصناعية بجمصة.



وتابع المهندس شريف الشربيني، موقف توريد وتركيب المواسير الصلب للخط الثانى الناقل للمياه العكرة من مأخذ المعادى حتى محطة تنقية القاهرة الجديدة، وكذا موقف تنفيذ (المأخذ – الخطوط – توسعات الروافع "2 و3 و4") للمياه العكرة من المعادى لمحطة تنقية القاهرة الجديدة، وذلك لإضافة 500 ألف م3 من المياه العكرة لمحطة تنقية المياه بالقاهرة الجديدة، لتوفير الاحتياجات اللازمة وحل مشكلات انقطاع المياه بصورة جذرية.