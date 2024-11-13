ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق "المطرية - بورسعيد" إلى 12 وفاة و5 مصابين
ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد والذين وصلوا إلى مستشفيات محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، إلى 12 جثة و5 مصابين.
واستقبل مستشفى الزهور ببورسعيد 4 جثث جراء الحادث، كما استقبل مستشفى النصر التخصصي في بورسعيد 6 جثث، ومستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد جثتين و5 مصابين، وذلك إثر حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد.
وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، ووضع الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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