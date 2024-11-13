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حوادث

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق "المطرية - بورسعيد" إلى 12 وفاة و5 مصابين

جانب من الحادث، فيتو
جانب من الحادث، فيتو

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد والذين وصلوا إلى مستشفيات محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، إلى 12 جثة و5 مصابين.

واستقبل مستشفى الزهور ببورسعيد 4 جثث جراء الحادث، كما استقبل مستشفى النصر التخصصي في بورسعيد 6 جثث، ومستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد جثتين و5 مصابين، وذلك إثر حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد.

جانب من الحادث، فيتو 
جانب من الحادث، فيتو 

وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، ووضع الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حادث تصادم اتوبيس مستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد مستشفى النصر التخصصي مستشفي 30 يونيو

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