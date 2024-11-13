وصول 4 جثث ضحايا حادث طريق المطرية الجديد لمستشفى الزهور ببورسعيد
استقبلت مشرحة مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، 4 جثث، مساء اليوم الأربعاء، لضحايا حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد.
وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد، وجارٍ نقل جثث الضحايا والمصابين إلى مستشفى المطرية ومستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، وعدد من المستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.
ومن جانبه، أكد مصدر مطلع أنه سيجرى الإعلان عن الحصيلة النهائية لضحايا ومصابين الحادث عقب نقلهم إلى المستشفيات والتعرف على جثث مجهولي الهوية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.