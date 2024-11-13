وصول 4 جثث ضحايا حادث طريق المطرية الجديد لمستشفى الزهور ببورسعيد

استقبلت مشرحة مستشفى الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، 4 جثث، مساء اليوم الأربعاء، لضحايا حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد.

تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة اجرة ببورسعيد، فيتو

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد، وجارٍ نقل جثث الضحايا والمصابين إلى مستشفى المطرية ومستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد، وعدد من المستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.

تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة ببورسعيد، فيتو

ومن جانبه، أكد مصدر مطلع أنه سيجرى الإعلان عن الحصيلة النهائية لضحايا ومصابين الحادث عقب نقلهم إلى المستشفيات والتعرف على جثث مجهولي الهوية.

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