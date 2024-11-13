الجميع يريد رؤيته، نجم ليفربول يكشف تأثير محمد صلاح على لاعبي الفريق

كشف آندي روبرتسون لاعب ليفربول الإنجليزي عن قوة تأثير محمد صلاح نجم الريدز ومنتخب مصر على لاعبي الفريق، منذ انضمامه في عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

وأصبح محمد صلاح واحدًا من أبرز لاعبي ليفربول وحطم عدة أرقام قياسية متخطيًا أساطير الريدز.

وقال آندي روبرتسون في مقابلة عبر قناة ليفربول الرسمية على موقع يوتيوب رفقة زميله محمد صلاح قائلا: “يأتي الجميع من اللاعبين الشباب واللاعبون الجدد.. والشخص الأكثر إثارة الذي يريدون رؤيته هو محمد صلاح”.

وتابع حديثه عن محمد صلاح: "يرون مدى التزامه بحرفيته وأعتقد أنهم يأخذون ذلك في الاعتبار، لقد رأيت العديد من اللاعبين يأتون وفجأة يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية مبكرًا قبل التدريب وهذا بفضله".

شبكة عالمية تكشف سببا جوهريا لبقاء محمد صلاح مع ليفربول

تواصل إدارة ليفربول الإنجليزي، مفاوضاتها مع محمد صلاح نجم الفريق لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، خاصة أن النجم المصري يحق له التوقيع مجانا لأي ناد، بدءا من شهر يناير المقبل.

وتحدث الصحفي جيمس بيرس، المُقرب من نادي ليفربول، عبر شبكة "ذا أثلتيك" العالمية بشأن تجديد عقد محمد صلاح قائلا: "ظلت جميع الأطراف صامتة بشأن المناقشات، من غير الواضح ما هو على الطاولة مقارنة بما يريده صلاح".

وأضاف: "تبلغ قيمة راتب محمد صلاح حوالي 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا بالإضافة إلى المكافآت، إذا كان المال هو العامل الرئيسي، فمن المؤكد أن الدوري السعودي ينتظر، لن يتمكن ليفربول من المنافسة بهذه الأرقام".

وواصل: "لكن لا يوجد ما يشير إلى أن محمد صلاح مستعد للتخلي عن السعي وراء الجوائز الكبرى مع اقترابه من عيد ميلاده الثالث والثلاثين في يونيو المقبل، كما أن أسرته سعيدة ومستقرة هنا في إنجلترا حيث يقيمون في منطقة تشيشير".

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق أفضل معدل مع ليفربول منذ انضمامه

وواصل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تألقه مع الريدز في الموسم الحالي ليصل إلى أفضل معدل له على مستوى الإسهامات التهديفية، خلال مسيرته مع النادي الإنجليزي الذي انضم إليه في صيف 2017.

ورغم تكهنات الكثيرين بتراجع مستوى محمد صلاح برحيل المدرب الألماني يورجن كلوب عن ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي، إلا أنه بعد تولي الهولندي أرني سلوت تدريب الريدز مع بداية الموسم الحالي نجح صلاح في تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلها على مستوى كافة البطولات.

وكشفت شبكة "أوبتا" للإحصائيات عن بلوغ محمد صلاح أفضل معدل له على مستوى الإسهامات التهديفية، حيث يساهم في هدف على الأقل كل 67.4 دقيقة بمختلف البطولات هذا الموسم، وساهم في 20 هدفا ما بين تسجيل 10 أهداف وصناعة مصلها على مدار 1347 دقيقة خاضها حتى الآن.

وأكدت الشبكة أن اللاعب الدولي المصري وصل بذلك إلى أفضل معدل على مدار مسيرته مع ليفربول، الذي انضم إليه في صيف 2017.

جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 221 هدفا وصنع 99 أخرى بمختلف البطولات مع ليفربول حتى الآن.