الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد

فيلم الملحد، فيتو
فيلم الملحد، فيتو

قال أحمد السبكي منتج فيلم الملحد، إن لجنة المفوضين لم تشاهد فيلم الملحد فعلى أي أساس يصدر هذا القرار.

وأضاف في تصريحات لفيتو، أن الدعوى التي رفعها مرتضى منصور لا يقصد منها إلا الشوشرة والشو الإعلامي على حساب العمل.

وأكد أنه تواصل مع خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية وأكد له أنه لم يصدر ضد العمل أي شيء حتى الآن، وهذا الكلام عار تمامًا من الصحة.

وشدد أن صناع العمل ينتظرون جلسة المحكمة يوم 24 نوفمبر الجاري بشأن هذا القرار.

وكشف تقرير المفوضين  في الدعوى 85645 المقامة من المستشار مرتضى منصور التي يطالب فيه بإلغاء ترخيص عرض فيلم الملحد ومنع عرض الفيلم في كافة دور العرض السينمائية في مصر وخارجها وجميع المنصات،  بالتوصية بإلغاء ترخيص عرض فيلم "الملحد" بشكل كامل. 

ويأتي هذا القرار ليمنع عرض الفيلم في مختلف دور السينما داخل مصر وخارجها، بما في ذلك جميع المنصات الرقمية وشبكات البث.

 

أحداث فيلم الملحد 

وتدور أحداث الفيلم حول قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

 

جلسة لحصول العمل على تصريح العرض نهاية الشهر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المطالبة بعرض فيلم الملحد بالسينمات لجلسة 24 نوفمبر المقبل.

يذكر أن فيلم الملحد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد حاتم ومحمود حميدة وشيرين رضا ونجلاء بدر وتارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.


 نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيلم الملحد السبكي ازمة فيلم السبكي تفاصيل فيلم السبكي اخبار الفن أحمد حاتم

الأكثر قراءة

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي

تجمهر الأهالي بالدقهلية أمام مستشفى المنزلة للاطمئنان على مصابي أتوبيس المطرية (صور)

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024

طبيب أورام يحذر: أي رجل تخطى الـ 50 عاما معرض للإصابة بسرطان البروستاتا خاصة هؤلاء

هنراعي الظروف الاجتماعية، إسكان النواب تكشف خطتها لحل أزمة الإيجار القديم

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

قبل أيام من قمة العشرين، انفجارات بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو)

منوعات

المزيد

تشييع مهيب لـ5 أشقاء لقوا مصرعهم إثر حريق منزلهم بتركيا

"تايم" تكرم الأمير هاري وتضعه بقائمة قادة المناخ 2024

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام انهارده الأربعاء في السوق المحلي

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 13/11/2024

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء

المزيد

انفوجراف

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads