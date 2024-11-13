الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

التفاصيل الكاملة للتحقيق مع علي غزال بتهمة النصب على المواطنين.. اللاعب: الشيكات ليست صادرة عني.. وتقدمت بمعارضة على الأحكام الصادرة ضدي

علي غزال
علي غزال

تقدم دفاع لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بمعارضة أمام نيابة القاهرة الجديدة على الأحكام الغيابية الصادرة ضده وتتهمه بالنصب.


حصل موقع فيتو على نص اعترافات علي غزال كالتالي: 


وجاءت أقوال المتهم كالآتي: 
 

س: ما اسمك؟
ج:  اسمي علي أحمد علي محمد محمد لاعب كرة قدم سابق.

س: ما سبب تواجدك في سراي النيابة اليوم؟

ج:  أنا موجود هنا من الصبح وجاي من القسم للعرض على النيابة العامة في قضايا نصب.

س:  وما قولك فيما جاء بأقوال الشاكين؟

ج: الكلام ده كله غير صحيح بالمرة والشيكات ليست صادرة عني للشاكين، والسجل المرفق أمام النيابة خاص بإحدى الشركات وأنا انفصلت عن تلك الشركة منذ عام 2022، وليس لي علاقة.


س: هل هناك ثمة علاقة بينك وبين الشاكين؟

ج: أيوة أنا أعرفهم لأنهم موظفين في الشركة التي كنت أعمل بها ولكنني ليس لي علاقة بالتعامل معهم.
علي غزال: إنه لم يتحصل علي أي أموال لتوظيفها مشيرا إلى أنه ليس لديه صفة أو علاقة بأي موظف بالشركة.

علي غزال: انا شريك بالمال فقط 


وأشار علي غزال إلى أنه كان شريكا بالمال فقط في الشركة، في مقابل الأرباح المستثمر بنسبة 20 % وليس له الحق في الإدارة أو التوقيع أو اتخاذ أي قرارات في الشركة وهذا مرفق بالسجل والأوراق.

حيثيات حبس علي غزال


وجاء في حيثيات الحكم أنه ثبت لدى المحكمة ثبوت التهمة المسندة إلى المتهم علي غزال، واستقام الدليل على صحتها، ونسبتها إليه من أنه أعطى للمجني عليه شيكا بنكيا مسحوبا على أحد البنوك ليس له مقابل قابل للصرف مستحق الأداء دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وعلى النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه مستوفيا لكل شروط صحة الشيك طبقا لأحكام قانون التجارة.

وأضافت الحيثيات أن هذا الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب طبقا لما أفصح عنه خطاب البنك المسحوب عليه الشيك، والمقدم ضمن أوراق الدعوى، ولما كان المتهم لم يمثل ليدفع التهم المسندة إليه بثمة دفع أو دفاع سائغ تقبله المحكمة، ومن ثم فقد اكتمل النموذج الإجرامي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد قابل للسحب في حق المتهم، ويتعين معه معاقبته عملا بالمادة 534 من القانون 17 لسنة 1999.

وكان قسم شرطة التجمع قد تلقى بلاغات تتهم اللاعب بالنصب والاحتيال، وقال المدعون في البلاغات إن الأخير أنشأ بمعاونة شخص آخر، شركة للتجارة والتصدير، وأنه كان يقوم بتحصيل الأموال منهم لاستثمارها

وأضاف المدعون أن المتهمين تحصلا منهم على مبالغ مالية بلغت 7 ملايين و308 آلاف جنيه مصري بحجة توظيفها في التجارة والحصول على أرباح شهرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

علي غزال لاعب منتخب مصر السابق على غزال قسم شرطة التجمع

مواد متعلقة

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال

ترحيل علي غزال إلى قسم شرطة التجمع الأول للكشف الجنائي

علي غزال أمام النيابة: أعرف الشاكين لكن الشيكات الصادرة لهم ليست باسمي

الأكثر قراءة

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية، وصل لهذا السعر فى 5 بنوك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في وفاة شقيقته الكبرى

طبيبة النسا وسام شعيب صاحبة الفيديو الذي هز الرأي العام (فيديوجراف)

أخبار مصر: وفاة شقيقة شيخ الأزهر، ترامب يعين مذيعًا وزيرًا للدفاع، الأطباء تتحدث عن مصير طبيبة كفر الدوار، سقوط مستريح الذهب

تشييع جنازة شقيقة شيخ الأزهر في الأقصر بمشاركة آلاف المواطنين (صور)

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

منوعات

المزيد

لم تنجُ إلا العروس، مصرع 18 شخصًا في حادث سيارة أثناء طريقها لحفل زفاف

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

بعد فضيحة التجسس، فصل مدربة منتخب سيدات كندا لكرة القدم نهائيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

براتب 8 آلاف ريال.. وظائف للمصريين في السعودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "حبر الأمة" عبد الله بن عباس (3 - 3)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads