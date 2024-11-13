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ثقافة وفنون

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

الأسود يسيطر على
الأسود يسيطر على إطلالات النجمات بالقاهرة السينمائي، فيتو

سيطر اللون الأسود على إطلالات العديد من نجمات الفن في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45 بدار الأوبرا المصرية.

 

واختارت النجمات اللون الأسود لتتألقن من خلاله بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، فمنهن من اتجه إلى التصميمات البسيطة، ومنهن من مزجن الأسود بألوان أخرى كالفضي للفت انتباه الكاميرات على السجادة الحمراء.

 ومن أبرز الفنانات التي تألقن على السجادة الحمراء بالأسود:  فردوس عبد الحميد، هبة مجدي، دينا، ميس حمدان، رانيا محمود ياسين، عبير صبري، آنا فهمي (زوجة الفنان حسين فهمي)

وتقام الدورة الخامسة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من اليوم 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه.

عدد الأفلام المشاركة بالمهرجان 

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

المكرمون في المهرجان 

ويكرم المهرجان  في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما يتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 أعلن مواعيد وأماكن عرض الأفلام المشاركة في أقسام ومسابقات المهرجان هذا العام، حيث من المقرر أن يبدأ البرنامج بفيلم حفل الافتتاح "أحلام عابرة" مساء اليوم الأربعاء.

 

مهرجان القاهرة السينمائي 

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

 

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