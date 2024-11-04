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محافظات

أوقاف سوهاج تشارك بجلسة صلح بين عائلتين

الاوقاف تشارك مراسم
الاوقاف تشارك مراسم صلح فى سوهاج

شاركت اليوم  مديرية أوقاف سوهاج برئاسة الشيخ محمد إسماعيل أبو سِعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، في مراسم الصلح  بين عائلتي «النواصر-آل قريش» و«العوامة» بقرية «تونس» بدائرة مركز سوهاج

مراسم الصلح بحضور نائب المحافظ وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ونواب البرلمان 

وأناب اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، الدكتور محمد عبدالهادى نائب المحافظ، لحضور مراسم الصلح وإنهاء الخصومة الثأرية بين العائلتين.

وقد جرت فعاليات الصلح داخل سرادق كبير بالقرية، بحضور الدكتور محمد عبدالهادي،نائب المحافظ واللواء تامر أبو خطوة، نائبًا عن مدير الأمن.
والعميد أحمد ضاحى، مدير الأمن الجنائى والعميد على أبو الفضل مأمور مركز سوهاج والشيخ محمد زكي رزق، أمين عام الدعوة السابق والدكتور أحمد حمادى مدير المنطقة الأزهرية، وأعضاء مجلس النواب وأهالى قرية تونس، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين، ولفيف من العمد والمشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.

نائب المحافظ ينبة إلى خطورة الثأر ويثمن مجهودات لجنة المصالحات 

ونقل نائب المحافظ: تحية محافظ سوهاج لجميع الحضور، وتقديره للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء تلك الخصومة، داعيًا إلى نبذ العنف والوقوف صفًا واحدًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة، مؤكدًا أنه لا تنمية بدون أمن وأمان، وأن المحافظة حريصة بالتعاون مع مديرية الأمن ولجنة المصالحات على إنهاء جميع الخصومات الثأرية بنطاق المحافظة.

كما أكّد الشيخ محمد إسماعيل أبو سِعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج علي حرمة الدماء، وخطورة الثأر، وأن الإصلاح بين الناس وحقن دمائهم منهج إسلامي ثابت، كما وجه الشكر لكل من ساهم في حقن الدماء.

جدير بالذكر أنّ مراسم الصلح بين العائلتين تمت بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة-والتي يشارك فيها عضو من مديرية أوقاف سوهاج، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة وقد تمت مراسم الصلح وتلا الطرفين القسم علي كتاب الله أمام الحضور وانتهت الخصومة وبدأت صفحة جديدة من الود والحب والتاخي بين الأطراف.

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