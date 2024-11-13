الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

وزير الطيران المدني يناقش طلبا بحرينيا بزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة

لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران المدني مع نظيره البحريني،فيتو

التقى الدكتور سامح حفني وزير الطيران المدنى مع نظيره البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله الخليفة وزير المواصلات والاتصالات ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، وذلك بحضور السفيرة ريهام خليل سفيرة مصر لدى البحرين، والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري.
 

يأتي ذلك في ضوء مشاركة وزير الطيران المدني في معرض البحرين الدولي ٢٠٢٤ في نسخته السابعة والمقام بقاعدة الصخير الجوية بدولة البحرين، والذي افتتحه الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني.

معرض البحرين الدولي 2024

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني بما يحقق الإستفادة الإيجابية والمرجوة لصالح البلدين، وتم استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تدعم مجالات التعاون المستقبلي في مجال الطيران المدني وبما يحقق الأهداف المشتركة ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما تمت مناقشة طلب الجانب البحريني بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة ورحلات الشحن الجوي بين مصر والبحرين، بما يعزز الروابط التجارية والاقتصادية فيما بينهما.

ومن جانبه، أعرب الدكتور سامح الحفنى عن سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لمسها منذ وصوله دولة البحرين الشقيقه، معربًا عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الدولي الهام، والذي يعكس قوة العلاقات الأخوية الراسخة بين  البلدين على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات، هذا وقدم وزير الطيران المدني التهنئة لنظيره البحريني لتوليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له كل التوفيق والسداد،، مشيدًا بالجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث الهام والذي يعكس مكانة البحرين كمركز اقليمى متقدم للابتكار في مجال صناعة النقل الجوى، لافتًا أن قطاع الطيران المدني المصري يرحب بمزيد من التعاون الفعال، في ضوء الدور المؤثر الذي تقوم به دولة البحرين الشقيقة في مجال الطيران بمنطقة الخليج العربي، وبما تحظى به من خبرات متميزة في هذا المجال،، مشيرًا إلى أهمية المعرض والذي يُعد فرصة حقيقية لعقد اللقاءات والمباحثات الهامة التي تدعم العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية في مجالات الطيران المدني والنقل الجوي.

الابتكار في مجال صناعة النقل الجوى

وفي سياق متصل، أعرب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله الخليفة وزير المواصلات والاتصالات البحريني، عن ترحيبه بالدكتور سامح الحفني والوفد المصري المرافق له؛ لحضورهم الافتتاح الرسمي للمعرض، مؤكدًا على قوة علاقات التعاون الوثيقة والتاريخية التي تجمع مصر والبحرين  في شتى المجالات، موضحًا الدور المحوري لمعرض البحرين الدولي للطيران في توطيد العلاقات المشتركة بين جميع الدول المشاركة في هذا الحدث الهام، كونه منصة فعالة تهتم بإستعراض التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في مجالات الطيران المدني، مضيفًا بأن البحرين تتطلع بشكل مستمر ودائم لتعميق أوجه التعاون المستقبلي مع مصر في كافة أنشطة الطيران المدني، بما يحقق الأهداف المشتركة التي تخدم البلدين.

معرض البحرين الدولي للطيران

هذا ويُعد معرض البحرين الدولي للطيران أحد أبرز الفعاليات الإقليمية والدولية في قطاع الطيران، والذي يجمع قادة وخبراء الصناعة والشركات الكبرى لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطيران، ويأتي تنظيم معرض البحرين الدولي للطيران بشكل دوري كل عامين ضمن الخطة الاستراتيجية لمملكة البحرين التي تستهدف تعزيز ودعم قطاع صناعة الطيران والسفر والسياحة والفعاليات الدولية الكبرى.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني قد قام بتفقد أجنحة معرض البحرين الدولي للطيران، حيث تم الاطلاع على أنشطة الشركات العارضة بالمعرض، وقد رافقه خلال الجولة أعضاء الوفد المصري المرافق له، والسفيرة ريهام خليل سفيرة مصر لدى البحرين، ومحمد عبد النبي مدير مكتب مصر للطيران وأشرف عمار مدير المحطة بالبحرين.

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