بنوك التنمية تعلن عن تعهد تاريخي بضخ 170 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ

أعلنت بنوك التنمية المتعددة الأطراف خلال مؤتمر الأطراف COP29 في باكو عن تعهدها بتقديم تمويل سنوي يصل إلى 170 مليار دولار أمريكي لمشاريع المناخ حتى عام 2030.

يأتي هذا الإعلان تماشيًا مع ركيزة رئاسة المؤتمر التي تركز على تمكين العمل وتوفير الموارد المالية اللازمة لمعالجة التحديات المناخية الملحة.

وتستهدف البنوك تعبئة 65 مليار دولار أمريكي إضافية من القطاع الخاص لدعم مشاريع المناخ في البلدان النامية والمتوسطة الدخل.





وتسعى البنوك أيضًا إلى تعبئة 65 مليار دولار أمريكي من القطاع الخاص لتعزيز جهودها المناخية في البلدان المرتفعة الدخل.



تصريح رئيس مؤتمر COP29

وأكد مختار باباييف، رئيس مؤتمر الأطراف COP29، على أهمية هذا الإعلان، مشيرًا إلى أن العالم يتطلع إلى إجراءات ملموسة لمواجهة تغير المناخ. وأضاف باباييف أن الرئاسة ملتزمة بتوفير منصة للحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح الجهود المناخية.

ويعتبر هذا الإعلان خطوة كبيرة نحو تحقيق الأهداف المناخية العالمية. فالتزام بنوك التنمية المتعددة الأطراف بتقديم هذا التمويل الضخم سيساهم في دعم الدول النامية والمتوسطة الدخل في جهودها للتكيف مع آثار تغير المناخ والانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص لتمويل مشاريع المناخ، وتسريع وتيرة التحول نحو مستقبل مستدام.



وسيشهد مؤتمر COP29 المزيد من المناقشات حول كيفية توزيع وتنفيذ هذا التمويل، وكيفية ضمان وصوله إلى أكثر المناطق المتضررة من تغير المناخ. كما سيتم التركيز على تطوير آليات جديدة لتعزيز الشراكات بين الدول والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

ويعد هذا الإعلان بمثابة إشارة قوية على التزام المجتمع الدولي بمعالجة تحدي تغير المناخ. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لضمان تحقيق الأهداف المناخية الطموحة.